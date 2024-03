Jarjabek: Všetko, čo sa deje okolo RTVS, zapríčinila súčasná opozícia

Bratislava 12. marca (TASR) - Ak opozícia obviňuje zo snáh o zoštátnenie verejnoprávnej RTVS, mala by obviňovať samu seba. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD). "Bola to práve súčasná opozícia, ktorá zrušením koncesionárskych poplatkov vytvorila z RTVS štátne médium zo dňa na deň," upozornil na krok, ktorý iniciovala v závere roka 2022 SaS.



Utorkovú kritickú reakciu opozície na predložený nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a najmä jej poukazovanie na snahu vlády vytvoriť z telerozhlasu propagandistický nástroj, Jarjabek odmieta. "Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo," komentuje vyjadrenia politických oponentov. "Opozícia zapríčinila všetko to, čo sa okolo televízie deje i to, ako sa deje," vyhlásil poslanec. Argumentuje v tejto súvislosti, že zrušením tzv. koncesionárskych poplatkov opozícia de facto zničila duálny systém na slovenskom mediálnom trhu.



Je presvedčený, že RTVS je v súčasnosti v situácii, "že s ňou treba niečo robiť". "To, čo prežíva RTVS, je na nový zákon, ak chceme zachovať existenciu verejnoprávnej inštitúcie," zdôraznil. Samotný legislatívny návrh nechcel bližšie analyzovať, očakáva, že v priebehu legislatívneho procesu sa môže meniť. Odmietol ale, že prvoradou otázkou by bolo personálne obsadenie orgánov verejnoprávneho média. "V prvom rade je potrebné riešiť financovanie a organizačnú štruktúru, ako budú ďalej televízia a rozhlas fungovať, aby si uchovali istú autonómiu," upozornil. "Až potom, v tej poslednej fáze sa budeme baviť o tom, kto bude riaditeľom," dodal.



Nechcel špekulovať, či môže byť k návrhu zákona mimoriadne rokovanie parlamentu. "Je potrebné si počkať na znenie zákona, ktoré príde do parlamentu," zopakoval.



Podpredsedníčka mediálneho výboru parlamentu Ľubica Laššáková (Hlas-SD) sa tiež chce najprv dôsledne a detailne zoznámiť s predloženým návrhom. Uviedla to pre TASR.



Opozícia v utorok ostro odsúdila legislatívny zámer o zmenách v RTVS, ktorý v pondelok (11.3.) predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Snahy o nový spôsob kreovania orgánov verejnoprávneho média, pri ktorom bude mať rozhodujúci vplyv minister kultúry a parlamentná väčšina, označila opozícia za snahu o zrušenie verejnoprávnosti RTVS a za pretvorenie mediálneho domu na propagandistický názor súčasnej vlády. Iniciovala politické i občianske protesty, rovnako tak i podnet diskusie o RTVS na pôde Európskeho parlamentu, keďže v návrhu vidí i porušenie európskej legislatívy.



Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase neráta s rozdelením na dva samostatné subjekty, prináša však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.