Jarná únava trvá jeden až tri týždne, trápi aj seniorov

Bratislava 26. marca (TASR) - S nástupom jari sa začína u citlivých ľudí prejavovať takzvaná jarná únava, ktorá sa vo zvýšenej miere objavuje u meteosenzitívnych ľudí, osôb s nízkym tlakom alebo u seniorov. Príznaky obvykle ustupujú, keď sa telo adaptuje na vonkajšie zmeny, čo trvá zvyčajne asi jeden až tri týždne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Ak však príznaky pretrvávajú dlhšie, môže v skutočnosti ísť o prejav ochorenia a vtedy je vhodné sa poradiť s lekárom," upozornila. Mladý a zdravý organizmus sa podľa nej zmenám prispôsobuje ľahšie než organizmus ľudí v strednom a vyššom veku.



Vysvetlila, že jarná únava vzniká ako reakcia organizmu na teplotné a tlakové výkyvy a zmeny v trvaní slnečného svitu. "Ako aj na zmeny v životospráve - spravidla po zimných pasívnejších mesiacoch dochádza k úprave stravy a k zvýšeniu fyzickej aktivity," doplnila Račková. Prejavuje sa pocitom únavy, ospalosťou, ktorá môže byť prítomná aj tesne po prebudení, ťažkosťami so spánkom, bolesťami hlavy, malátnosťou či nesústredenosťou, ako aj podráždenosťou.



"Sprievodným javom jarnej únavy je nielen nedostatok energie, ale aj zvýšená náchylnosť na infekcie," doplnila hovorkyňa. Pomôcť prekonať ju môže napríklad každodenný dostatočný a primeraný pobyt na čerstvom vzduchu. Podľa Račkovej je vhodné aj ranné cvičenie, prechádzka či striedanie studenej a teplej vody v sprche. "Primeraným otužovaním si zároveň stimulujete obehový systém a zaháňate únavu," poukázala.



Zvýšený prísun zeleniny a ovocia zase zvyšuje obranyschopnosť organizmu, posilňuje imunitu a chráni pred vznikom jarnej únavy. "Jedálniček odporúčame obohatiť napríklad o zeleninové šaláty, zeleninové polievky, zeleninové prívarky, ľahšie jedlá, ktoré nezaťažujú organizmus," poradila Račková. Vhodná je podľa nej aj čerstvo vylisovaná šťava či pestrá zmes ovocia bohatého na vitamín C.



Strava by mala zároveň obsahovať celozrnné obilninové výrobky, prospešné rastlinné oleje, orechy a zelené vňate, ako sú napríklad pažítka, žerucha či čerstvý medvedí cesnak. Ľudia by nemali počas tohto obdobia zabúdať aj na dostatočný prísun tekutín.