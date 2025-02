Jarné prázdniny ako druhí absolvujú žiaci zo západného Slovenska

Bratislava 24. februára (TASR) - Týždenné jarné prázdniny si po žiakoch z východného Slovenska užijú od pondelka žiaci z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Na vyučovanie sa vrátia opäť v pondelok 3. marca.



Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Uplynulý týždeň si ako prví v školskom roku 2024/2025 užili jarné prázdniny žiaci základných a stredných škôl v Prešovskom a Košickom kraji. Voľno mali od 17. do 21. februára.



Ako poslední budú mať voľno žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. A to v termíne od 3. do 7. marca.



Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 17. do 22. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť 23. apríla.



Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 30. júna do 31. augusta.



Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.