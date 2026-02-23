< sekcia Slovensko
Jarné prázdniny ako druhí absolvujú žiaci zo stredného Slovenska
Ako poslední budú mať voľno žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja. A to v termíne od 2. do 6. marca.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Týždenné jarné prázdniny si po žiakoch zo západného Slovenska užijú od pondelka žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Na vyučovanie sa vrátia opäť v pondelok 2. marca.
Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Uplynulý týždeň si ako prví v školskom roku 2025/2026 užili jarné prázdniny žiaci základných a stredných škôl v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.
Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
