Jarné prázdniny si tento týždeň užijú školáci na východe

Bratislava 22. februára (TASR) - Od pondelka 22. februára sa začínajú pre žiakov základných a stredných škôl na východnom Slovensku jarné prázdniny. Žiaci sa k vyučovaniu v Prešovskom a Košickom kraji vrátia opäť 1. marca.



Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Ako prví prázdninovali v tomto školskom roku školáci v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, a to v termíne od 15. do 19. februára.



Najdlhšie si na jarné prázdniny musia počkať žiaci na západnom Slovensku. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sú naplánované od 1. do 5. marca. K vyučovaniu sa opäť vrátia v pondelok 8. marca.



Žiaci môžu počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.



Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Od školy budú oddychovať od 1. do 6. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 7. apríla.



Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.