Jasík: Slovensko by malo zvýšiť podiel chránených území

Bratislava 10. mája (TASR) - Ak chce Slovensko zachovať pôvodnú biodiverzitu a chce mať národné parky spĺňajúce medzinárodné štandardy, musí sa podiel chránených území zvýšiť. Pre TASR to uviedol Marián Jasík z občianskeho združenie Prales.



"Treba posilniť ochranu v parkoch a doplniť ochranu tých biotopov, ktoré dodnes nie sú chránené, alebo sú chránené nedostatočne. Sú to napríklad nížiny a pahorkatiny, kde je prísne chránených území veľmi málo. Sú to aj lužné lesy, dubiny, nižšie polohy bukových lesov," približuje Jasík. Snahou by malo byť aj obnoviť prirodzenú dynamiku riečnych ekosystémov.



Pri prehodnotení chránených území by sa podľa Jasíka mala uprednostniť kvantita pred kvalitou. "V súčasnosti je ich podiel na výmere Slovenska pomerne vysoký, ale väčšina z nich je chránená len na papieri," hovorí Jasík. To, či bude podiel prísne chránených území 4,8 alebo 5,5 percenta z výmery štátu, by malo byť zhodnotené odborníkmi, dodal.



Záväzok päťpercentného podielu bezzásahových území chýba Jasíkovi v programovom vyhlásení vlády. "Očakával by som, že za štyri roky sa to stihnúť dá," podotkol.