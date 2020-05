Jasík: Úspechom bude, ak sa ťažba dreva vo významných lesoch zastaví

Bratislava 8. mája (TASR) - Ak sa počas tohto volebného obdobia podarí ťažbu dreva zastaviť v ochranársky významných lesoch, bude to úspech. Myslí si to Marián Jasík z občianskeho združenia Prales. Lesoochranárske zoskupenie VLK hovorí, že prírode blízke hospodárenie je základnou odpoveďou na klimatické zmeny a spoločenskou požiadavkou. Reagovali tak na programové vyhlásenie vlády (PVV).



"Škoda, že v PVV nie je priamy záväzok, koľko percent slovenských lesov bude v roku 2024 obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom," podotkol Jasík. VLK zhodnotil, že sa konečne pripravia potrebné kroky proti zneužívaniu náhodných ťažieb súčasne s prísnou kontrolou účelovej ťažby zdravého lesa.



Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska hovorí, že SR musí garantovať a podporiť z verejných zdrojov zvyšovanie lesnatosti krajiny. Malo by sa tiež podľa platformy pripraviť na to, že národné strategické plány členských štátov Európskej únie budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom.



Presun lesov pod Ministerstvo životného prostredia SR by bol pre Jasíka logický krok. Deklarovala by sa tak priorita ekosystémových funkcií lesa, pred pohľadom na les ako zdroj obnoviteľnej suroviny. Ak by k presunu došlo, mali by byť jasné pravidlá, ako sa lesy budú chrániť, ako sa bude s nimi hospodáriť a ako budú fungovať organizácie, ktoré ich idú spravovať, myslí si Jasík.