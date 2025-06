Jaurová: Premiér na rezorte chválil zákony, ktoré rozvrátili kultúru

Bratislava 13. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS) sa počas kontrolného dňa na Ministerstve kultúry (MK) SR chválili legislatívnymi zmenami, ktoré sú katastrofou a rozvratom, alebo úspechmi, ktoré zariadili bývalé vlády. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS). Upozornila tiež, že premiér zakrýva masívne porušovanie zákonov pod taktovkou Šimkovičovej.



„Keď som dnes počúvala odpočet, čo všetko sa údajne ministerstvu kultúry podarilo, ako si to s ministerkou Šimkovičovou odškrtávali na tabuli, v zásade to bola kombinácia katastrof a chválenia sa cudzím perím, ktoré neviem, či bolo zámerné, alebo vyplývalo z hlbokého nepochopenia toho, čo vlastne ministerstvo kultúry robí a ako funguje,“ vyhlásila Jaurová. Premiér sa podľa nej chválil všetkými zákonmi, ktorými MK „komplet rozložilo“ dovtedy fungujúce inštitúcie, ako sú napríklad umelecké fondy či nová legislatíva o verejnoprávnych médiách. Fico zároveň spomenul, že v roku 2024 bolo uvedených najviac pôvodných slovenských filmov do kín. „Keď v roku 2024 prišli nejaké filmy do kín, tak sú to filmy, ktoré boli vyvíjané a podporované roky predtým,“ upozornila poslankyňa. Fico podľa nej uznal, že to vlády pred ním robili dobre.



Jaurová sa pýta, kto vezme zodpovednosť za rozvrat v kultúrnom sektore, ktorý bude potrebné niekoľko rokov naprávať. Skritizovala takisto Fica za útoky na adresu novinárov a aj návrh, ktorým chce vláda podľa nej vstupovať do autoregulačných mechanizmov v oblasti novinárskej profesie. „Považujem to za nebezpečné, pretože neviem, či premiér presne rozumie, čo to je autoregulácia nejakej profesie, ale autoregulácia znamená, že si to profesia reguluje sama a nie, že niekto z pozície politika alebo premiéra do toho vstupuje. Myslím si, že je to len ďalší krok, ktorým sa táto vláda snaží vstupovať do slobody slova,“ dodala.



Fico počas kontrolného dňa na MK vyzdvihol, že sa rezortu podarilo realizovať 23 opatrení, čo je zhruba polovica úloh z programového vyhlásenia vlády. Rovnako, že ministerstvo vykonalo všetky naplánované legislatívne zmeny. Ocenil tiež, že ministerstvo berie kultúru ako nástroj identity, súdržnosti a rozvoja.