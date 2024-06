Jaurová:Skutočným zámerom návrhu o STVR je odvolanie súčasného vedenia

Bratislava 20. júna (TASR) - Zámerom návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) nie je reforma verejnoprávnych médií, ale odvolanie súčasného vedenia, ktoré je vládnej koalícii nepohodlné. Skonštatovala to podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) v diskusii k legislatíve v pléne Národnej rady (NR) SR. Myslí si, že je to v rozpore s európskou legislatívou.



"Verejnoprávne médiá by mali mať zabezpečenú ochranu pred akýmkoľvek politickým alebo ekonomickým zasahovaním, čo je nevyhnutné na udržanie ich objektivity a nezávislosti," poznamenala s tým, že podľa európskej legislatívy nie je možné ukončovať predčasne funkčné obdobia vedúcich zamestnancov verejnoprávnych médií.



Zákon podľa nej obsahuje viaceré body, ktoré sú v rozpore s európskou legislatívou. Tvrdí, že návrh je problematický aj z ústavného hľadiska. Poslankyňa namietala aj legislatívny postup. "Bezdôvodné rušenie existujúcej verejnoprávnej inštitúcie a zakladanie novej identickej ibaže úplne podriadenej vláde s cieľom odstrániť súčasného generálneho riaditeľa a manažment a ovládnuť spravodajstvo je presne taký zásah do slobody médií, pred akým varuje aj novoprijatá európska legislatíva, s ktorou je táto úprava v príkrom rozpore," dodala. Nesúhlasí s viacerými navrhovanými zmenami, napríklad so spôsobom kreovania rady STVR či zvýšením reklamného objemu. Zároveň skritizovala, že návrh nerieši financovanie verejnoprávnych médií.



Jaurová avizovala, že v prípade, ak sa zákon schváli, napadne ho PS na Ústavnom súde. Hnutie bude žiadať pozastavenie jeho účinnosti. "Vládna koalícia, navyše, vo štvrtok v rozprave prináša ďalšie zásadné pozmeňujúce návrhy, pričom chcú o zákone rovno hlasovať. Je to absolútne neakceptovateľná prax, preto budeme apelovať na opakovanie druhého čítania," skonštatovala Jaurová. Poslanci za PS zároveň naďalej apelujú na stiahnutie celého zákona.