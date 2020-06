Javorčík: Videosummit EÚ má pripraviť pôdu pre dohodu lídrov v júli

Brusel 18. júna (TASR) - Od piatkového videosummitu Európskej únie netreba očakávať prelom z hľadiska možnej dohody lídrov o revidovanej podobe sedemročného rozpočtu Únie a o pakte pre obnovu a odolnosť, ktorý má oživiť európsku ekonomiku po koronakríze. Uviedol to vo štvrtok vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.







Slovenský veľvyslanec pri EÚ pre TASR uviedol, že debaty týkajúce sa tohto "dvojbalíka" ešte stále nie sú ukončené. Piatkový summit na diaľku preto treba vnímať ako prvú serióznu diskusiu šéfov vlád a štátov odvtedy, čo Európska komisia predložila svoje návrhy.



"Tých otázok je ešte stále veľa. Stále sa formujú základné pozície členských krajín a dôležité bude najmä to, akým spôsobom diskusia prebehne, aká bude atmosféra a do akej miery bude signál z ich strany, že je vôľa ukončiť tieto rokovania," opísal situáciu Javorčík.



Ambíciou účastníkov summitu preto nebude podľa neho dosiahnuť kompromis už v tejto fáze - piatkové rokovanie sa skončí bez prijatých záverov -, ale navzájom sa vypočuť a vysvetliť argumenty ohľadne podoby budúceho sedemročného rozpočtu EÚ a o pláne obnovy v navrhovanej výške 750 miliárd eur.



O dohodu sa premiéri a prezidenti budú pokúšať v priebehu júla, v rámci mimoriadneho summitu EÚ, ktorého dátum ešte nebol stanovený, uviedol Javorčík.



Po uzavretí dohody medzi lídrami EÚ bude ešte potrebné získať súhlas Európskeho parlamentu. Jednotlivé členské krajiny budú tiež musieť vypracovať svoje národné plány a dokumenty, bez ktorých nebude možné čerpať vyčlenené finančné zdroje.



Ak by sa lídri EÚ nedohodli ani na summite v júli, museli by tak urobiť na ďalšom vrcholnom stretnutí začiatkom augusta či v septembri.



Vzhľadom na blížiaci sa koniec súčasného dlhodobého rozpočtu by to však už ohrozovalo plnenie mnohých programov a projektov na úrovni EÚ.







spravodajca TASR Jaromír Novak