Javorčík: Pri otváraní hraníc EÚ zavážila epidemiologická situácia

Brusel 30. júna (TASR) - Rada EÚ prijala v utorok poobede odporúčanie o postupnom zrušení dočasných obmedzení na cestovanie do EÚ. Cestovné obmedzenia sa od 1. júla nebudú týkať 14 krajín, pričom tento zoznam sa bude prehodnocovať každé dva týždne. Prijaté odporúčanie bližšie priblížil vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík, ktorý sa v posledných dňoch zúčastnil v Bruseli na rokovaniach o tejto téme.



"Môžem potvrdiť, že EÚ prijala odporúčanie, ktoré obsahuje zoznam krajín, ktorých občania môžu vstupovať na územie EÚ od 1. júla," povedal. Pripomenul, že občania tretích krajín sa od marca nemohli pre pandémiu nového koronavírusu dostať do EÚ.



Zdôraznil, že kompromisný zoznam obsahuje 14 krajín, ktoré boli vybrané na základe prísnych epidemiologických kritérií. Hlavne sa pri nich posudzovalo, aby z hľadiska počtu nakazených pripadajúcich na určitý počet obyvateľov bola situácia rovnaká či ešte lepšia ako v EÚ. Konkrétne to znamená, že v krajine nesmelo byť po dobu 14 dní viac ako 16 nakazených pripadajúcich na 100.000 obyvateľov.



Okrem toho Úniu zaujímalo aj to, či je v týchto krajinách dobrý systém testovania na ochorenie COVID-19 a monitorovania situácie, a či v nej vedia dôveryhodne preukázať počet nakazených. Zavážili tiež niektoré politické otázky i reciprocita.



Javorčík zdôraznil, že ide o odporúčanie Rady EÚ, čo znamená, že každá členská krajina si stanoví vlastný, hoci aj kratší zoznam ako je tento "maximálny zoznam" 14 krajín. V praxi to zároveň znamená, že žiadna krajina EÚ už nemôže na tento cestovateľský zoznam pridať ďalšiu krajinu ako tie zo skupiny 14 dohodnutých.



"Ak si Slovensko stanoví, že povolí cestovanie len pre občanov piatich či šiestich krajín, je to v poriadku," vysvetlil veľvyslanec.



Javorčík priznal, že súčasťou rokovaní diplomatov bola aj Čína, tá sa však na súčasný zoznam nedostala, lebo nesplnila podmienku reciprocity. "Ak Čína otvorí svoje hranice pre občanov EÚ, tak Únia odpovie rovnakým spôsobom," opísal situáciu.



Zároveň však dodal, že ide o koordinované rozhodnutie a bude podstatné, aby ho všetky členské krajiny rešpektovali. To napríklad znamená, že vzhľadom na otvorenosť vnútroschengenských hraníc by sa rakúsky zoznam mal čo najviac podobať na ten slovenský.



"Každá členská krajina musí tento zoznam preklopiť do vlastných odporúčaní pre svoju hraničnú políciu. Uvidíme, či na Slovensku bude tento zoznam kratší alebo nie. To budú musieť posúdiť slovenskí epidemiológovia a samozrejme posúdime aj to, ako budú reagovať iné krajiny," zdôraznil.



Javorčík skonštatoval, že dôležitým prvkom je to, že každé dva týždne prebehne aktualizácia tohto zoznamu. To znamená, že tretie krajiny, kde sa epidemiologická situácia zlepší môžu byť na zoznam doplnené a krajiny, kde sa situácia zhorší, z neho naopak môžu vypadnúť. "Situácia vo svete sa dynamicky mení a musíme byť na to pripravení," odkázal.





Spravodajca TASR Jaromír Novak