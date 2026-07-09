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JAZDA BEZ DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY: Policajti si posvietili na šoférov
Diaľničiari v tejto súvislosti opäť apelovali na motoristov, aby nezabúdali na povinný poplatok za využívanie diaľničnej siete SR.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a bratislavská krajská polícia už začali s letnými kontrolami. Tie sa sústreďujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov, pokutu za jazdu bez diaľničnej známky ich dostalo okolo 60. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„Kontroly tentoraz prebiehali najmä na hraničných priechodoch Čunovo, Milhosť a Jarovce, prevažne v noci z piatka na sobotu. Najviac priestupkov bolo na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee,“ priblížil s tým, že kontroly sa budú realizovať počas celého leta.
Diaľničiari v tejto súvislosti opäť apelovali na motoristov, aby nezabúdali na povinný poplatok za využívanie diaľničnej siete SR. „Motoristi, ktorí mimo letnej sezóny nezvyknú cestovať cez spoplatnené úseky, často nemyslia na povinné poplatky v súvislosti s jazdou po diaľnici. Zabúdanie na nákup diaľničnej známky pritom môže dovolenku zbytočne predražiť,“ skonštatoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
NDS zároveň upozornila na to, že jediným oficiálnym online kanálom na predaj elektronických diaľničných známok je stránka www.eznamka.sk. „Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez takéto portály nielen komplikuje reklamačný proces napríklad v prípade preklepu v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi na takomto nákupe aj výrazne prerobia,“ doplnil Braška.
„Kontroly tentoraz prebiehali najmä na hraničných priechodoch Čunovo, Milhosť a Jarovce, prevažne v noci z piatka na sobotu. Najviac priestupkov bolo na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee,“ priblížil s tým, že kontroly sa budú realizovať počas celého leta.
Diaľničiari v tejto súvislosti opäť apelovali na motoristov, aby nezabúdali na povinný poplatok za využívanie diaľničnej siete SR. „Motoristi, ktorí mimo letnej sezóny nezvyknú cestovať cez spoplatnené úseky, často nemyslia na povinné poplatky v súvislosti s jazdou po diaľnici. Zabúdanie na nákup diaľničnej známky pritom môže dovolenku zbytočne predražiť,“ skonštatoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
NDS zároveň upozornila na to, že jediným oficiálnym online kanálom na predaj elektronických diaľničných známok je stránka www.eznamka.sk. „Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez takéto portály nielen komplikuje reklamačný proces napríklad v prípade preklepu v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi na takomto nákupe aj výrazne prerobia,“ doplnil Braška.