Jazdu vlakom z Košíc do Bratislavy spestria amatérski umelci

Bratislava 9. novembra (TASR) - Cesta expresom z Košíc do Bratislavy bude vo štvrtok plná hudby, spevu, ale aj hovoreného slova či kvízov. Na tejto trase totiž cestujúcich odvezie Kulturvlak, ktorý je vyvrcholením aktivít rôznych osvetových a kultúrnych asociácií na Slovensku pri príležitosti osláv 70. výročia ich vzniku. Informoval o tom Dominik Drevický z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



Amatérski umelci z celého Slovenska predvedú svoje umenie v diaľkovom vlaku, ktorý vo štvrtok vyrazí z Košíc o 9.07 h a dorazí do Bratislavy s plánovaným príchodom o 14.33 h. "To všetko sa odohrá v spoločenskom vozni ZSSK a sprievodný kultúrny program v podobe koncertov a performácie rôznych žánrov v podaní neprofesionálnych umelcov si cestujúci budú môcť vychutnať aj na vybraných železničných staniciach," priblížil Drevický.



"Vo vlaku vznikne jedinečné zoskupenie amatérskych umelcov z celého Slovenska, ktorí odprezentujú originálny program. Pre cestujúcich je pripravená neopakovateľná jazda plná hudby, spevu, hovoreného slova a kvízov v podaní umelcov z celého Slovenska," priblížil predseda Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií Miroslav Žabenský.



Vo štvrtok prejde vlak z východu na západ Slovenska a vystriedajú sa v ňom rôzni amatérski umelci, ktorí budú do spoločenského vozňa vlaku pristupovať v rôznych staniciach. Program vyvrcholí po príchode do Bratislavy v priestoroch V-klubu, informoval Drevický.



Podujatie pripravili Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií a Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska v spolupráci so ZSSK.