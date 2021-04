Jazykové školy vidia vo vyučovaní na diaľku okrem nevýhod aj pozitíva

Bratislava 11. apríla (TASR) - Viaceré jazykové školy, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, vidia pri vyučovaní na diaľku okrem nevýhod aj pozitíva. Zhodli sa na tom pre TASR. Linda Fintorová z Goetheho inštitútu, ktorý sa špecializuje na vyučovanie nemeckého jazyka, uviedla, že dištančné vyučovanie je náročnejšie ako prezenčné.



"Online priestor kladie väčšie nároky na našu pozornosť, mozog musí ustavične prepočítavať to, čo vidí, z 2D na 3D," uviedla Fintorová. Zároveň pripustila, že pred rokom, keď sa začala pandémia nového koronavírusu, problémom bolo, že ich štandardné prezenčné kurzy neboli stavané na online priestor. Ako dodala, za rok v online priestore sa prakticky všetci naučili fungovať, zvládli vyriešiť techniku a zvykli si aj na komunikáciu cez počítač. "Takéto vyučovanie otvára aj nové príležitosti. Pripojiť sa dá z celého Slovenska či zo zahraničia, a preto plánujeme takéto virtuálne prezenčné kurzy ponúkať aj po skončení pandémie popri štandardných prezenčných a online kurzoch," dodala Fintorová.



Riaditeľka jazykovej školy VISTA Branislava Očvárová pre TASR uviedla, že klient počas online výučby komunikuje viac, nemá tendenciu si všetko zapisovať a skrývať sa za knihu. "Online výučbu dopĺňame e-learningom, linkami, krátkymi videami, slovíčkami v chatovom okienku, vieme sa s klientom prechádzať po byte, po kancelárii, prejsť si a opraviť si priamo prezentáciu a zároveň komunikovať lepšie než v kamennej učebni," vysvetlila. Poukázala však aj na negatívum tohto druhu výučby, a to sú najmenší žiaci jazykových škôl, ktorí sú vo veku škôlkarov. "Samozrejme, snažíme sa, ale tieto detičky potrebujú človeka naozaj, potrebujú sa počas učenia hrať, dotýkať sa a pozornosť udržia na obrazovke krátko," uviedla.



Prezenčná aj dištančná výučba cudzieho jazyka má podľa riaditeľa Volis Academy Pavla Ondovčáka svoje výhody aj nevýhody. "Dlho sme boli zvyknutí na osobnú výučbu a stále platí, že nám príde prirodzenejšia, lepšia," uviedol. Online výučba podľa neho so sebou prináša i množstvo výhod, napríklad, že nemusíte cestovať. "Vďaka online platformám ľahšie používate videá a komunikujete s lektorom aj na chate, kde precvičuje písanú formu jazyka. Väčšina ľudí však stále preferuje osobnú výučbu a keď to bude opäť možné, radi sa k nej vrátia," dodal.



Konateľka jazykovej školy Easy School z Banskej Bystrice Martina Peťková pre TASR povedala, že problém pri online vyučovaní môže nastať aj technický, napríklad pri výpadku internetu. Ako problém uviedla aj to, že vyučujúci má oproti klasickému vyučovaniu počas online vyučovania väčší problém zistiť, či žiak napríklad počas testu nepodvádza. Avšak ako tvrdí, na tento spôsob vyučovania si študenti zvykli.



Hlavná metodička jazykovej agentúry Skřivánek Marie Jelínek poznamenala, že vyučovanie na diaľku má svoje špecifiká. Poukázala na to, že študenti si na online prostredie zvykli a v tomto spôsobe výučby našli aj výhody.