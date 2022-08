Jazykový kurz slovenčiny absolvuje vyše 160 ukrajinských zdravotníkov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Odborný jazykový kurz slovenčiny absolvuje 168 ukrajinských zdravotníkov. Pre TASR to uviedli prednosta Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Hamar a odborná asistentka ústavu Katarína Hromadová. Kurz zabezpečuje ústav spoločne s rezortom zdravotníctva.



"Záujem o kurz bol naozaj veľký, v prvom kole prihlasovania sme prijali 546 prihlášok, z ktorých kritériá prijatia do kurzu v danom období splnilo 168 zdravotníckych pracovníkov," informovali. Kritériom bolo podľa nich rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané rezortom školstva počas roku 2022.



Hamar a Hromadová ozrejmili, že od júla do septembra prebieha päť kurzov. "Ďalšie sa budú realizovať v nasledujúcom akademickom roku," doplnili. Slovenčina ukrajinských zdravotníkov sa podľa nich od začiatku kurzov výrazne zlepšila. "Pomohli sme im zvládnuť komunikovať na odbornej úrovni s kolegami, zdokonaliť sa v komunikácii s pacientmi a zvládnuť témy z rôznych oblastí praktickej medicíny," priblížili.



Po ukončení kurzov plánuje ústav poslať absolventom krátky dotazník s prosbou o spätnú väzbu. Hamar a Hromadová poukázali, že zdravotníci kurzy oceňujú. "Predovšetkým oceňujú snahu vyučujúcich prispôsobiť sa tematicky oblastiam, v ktorých pôsobia, ako aj pripravenosť vyučujúcich prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám, doplniť informácie z oblastí, ktoré ich zaujímajú, a zodpovedať ich otázky," skonštatovali.



Od októbra sa budú podľa nich realizovať nové štartovacie kurzy slovenčiny. Poukázali i na množiace sa žiadosti absolventov o pokračujúce kurzy. "Odborná jazyková príprava zameraná na komunikáciu v prostredí zdravotníckych zariadení je základným ťažiskom pedagogickej činnosti ústavu, avšak realizácia žiadaných kurzov je podmienená kapacitnými obmedzeniami vyučujúcich," dodali.



Jazyková príprava pre ukrajinských zdravotníkov trvá desať týždňov ako online výuka trikrát týždenne v poobedňajších hodinách v dĺžke 90 minút. Kurzy sa podľa rezortu zdravotníctva hradia z jeho rozpočtu.