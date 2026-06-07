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J.Blanár odcestuje do Kene a Tanzánie, cieľom je posilnenie spolupráce
V Tanzánii by sa mal okrem rokovania s tamojším ministrom zúčastniť aj na otvorení prvého veľvyslanectva SR v Dar es Salaame.
Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v pondelok (8. 6.) do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho päťdňovej cesty, ktorej súčasťou je aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsaharskej Afriky, je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a hospodárskych a investičných vzťahov. V kenskom Nairobi bude rokovať s viceprezidentom Kithurem Kindikim a predsedom Národného zhromaždenia Mosesom Masikom Wetangulom. V Tanzánii absolvuje bilaterálne rokovania s ministrom zahraničných vecí a východoafrickej spolupráce Mahmoudom Thabit Kombom. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Afrika patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce regióny s rastúcim hospodárskym a geopolitickým významom, mladou populáciou a veľkým rozvojovým potenciálom. Rovnako je jedným zo sídiel Organizácie Spojených národov (OSN), čo pre Slovensko predstavuje ďalšie dôležité príležitosti v rámci multilateralizmu. Krajiny globálneho Juhu patria medzi priority slovenskej diplomacie, naším cieľom je preto budovať moderné a vzájomne prospešné partnerstvá aj na africkom kontinente,“ vyhlásil Blanár.
Podnikateľskú delegáciu sprevádzajúcu šéfa slovenskej diplomacie tvoria zástupcovia 32 slovenských firiem a inštitúcií z energetickej, poľnohospodárskej, vodohospodárskej, obrannej či zdravotníckej sféry.
Súčasťou programu v Keni má byť aj otvorenie slovensko-kenského obchodného a rozvojového fóra či rokovania s predstaviteľmi OSN vrátane zástupkyne generálneho tajomníka Zainab Hawa Banguraovej.
„Keňa patrí medzi najvýznamnejšie africké ekonomiky s rastom hospodárstva na úrovni piatich percent a je vstupnou bránou na trhy východnej časti kontinentu. Masívne investície do infraštruktúry a digitálnej ekonomiky otvárajú príležitosti pre slovenské firmy, ako tiež rozvojovú spoluprácu, čo môže byť prínosom pre našu ekonomiku,“ zdôraznil minister.
V Tanzánii by sa mal okrem rokovania s tamojším ministrom zúčastniť aj na otvorení prvého veľvyslanectva SR v Dar es Salaame. Nový zastupiteľský úrad podľa ministra vytvorí lepšie podmienky pre politický dialóg, rozvoj ekonomickej diplomacie aj rozvojovej spolupráce. Prísť by mal i na slovensko-tanzánske obchodné fórum. Rovnako ako v Keni, aj v Tanzánii sa stretne s predstaviteľmi OSN.
„Afrika patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce regióny s rastúcim hospodárskym a geopolitickým významom, mladou populáciou a veľkým rozvojovým potenciálom. Rovnako je jedným zo sídiel Organizácie Spojených národov (OSN), čo pre Slovensko predstavuje ďalšie dôležité príležitosti v rámci multilateralizmu. Krajiny globálneho Juhu patria medzi priority slovenskej diplomacie, naším cieľom je preto budovať moderné a vzájomne prospešné partnerstvá aj na africkom kontinente,“ vyhlásil Blanár.
Podnikateľskú delegáciu sprevádzajúcu šéfa slovenskej diplomacie tvoria zástupcovia 32 slovenských firiem a inštitúcií z energetickej, poľnohospodárskej, vodohospodárskej, obrannej či zdravotníckej sféry.
Súčasťou programu v Keni má byť aj otvorenie slovensko-kenského obchodného a rozvojového fóra či rokovania s predstaviteľmi OSN vrátane zástupkyne generálneho tajomníka Zainab Hawa Banguraovej.
„Keňa patrí medzi najvýznamnejšie africké ekonomiky s rastom hospodárstva na úrovni piatich percent a je vstupnou bránou na trhy východnej časti kontinentu. Masívne investície do infraštruktúry a digitálnej ekonomiky otvárajú príležitosti pre slovenské firmy, ako tiež rozvojovú spoluprácu, čo môže byť prínosom pre našu ekonomiku,“ zdôraznil minister.
V Tanzánii by sa mal okrem rokovania s tamojším ministrom zúčastniť aj na otvorení prvého veľvyslanectva SR v Dar es Salaame. Nový zastupiteľský úrad podľa ministra vytvorí lepšie podmienky pre politický dialóg, rozvoj ekonomickej diplomacie aj rozvojovej spolupráce. Prísť by mal i na slovensko-tanzánske obchodné fórum. Rovnako ako v Keni, aj v Tanzánii sa stretne s predstaviteľmi OSN.