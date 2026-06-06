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J.Božik: Memorandum národa slovenského je úsilím zachovať si identitu

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Na snímke predseda ZMOS Jozef Božik. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Memorandum je jedným z najvýznamnejších dokumentov slovenských dejín.

Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Memorandum národa slovenského vyjadruje úsilie predkov zachovať si národnú identitu i úsilie o rozvoj slovenského jazyka, kultúry a vzdelanosti, ako aj o spravodlivé postavenie Slovákov medzi ostatnými národmi. Memorandum je jedným z najvýznamnejších dokumentov slovenských dejín. Pri príležitosti 165. výročia jeho podpísania to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková.

Účastníci Memorandového zhromaždenia prejavili vysokú mieru občianskej zodpovednosti, vlastenectva a demokratického zmýšľania. Ich odkaz zostáva živý aj dnes a pripomína nám význam spolupráce, vzájomného rešpektu a aktívnej účasti na verejnom živote,“ uviedol.

Ako doplnil, na tieto hodnoty nadväzujú každodennou prácu mestá a obce na Slovensku. „S úctou vzdávame hold všetkým osobnostiam Memorandového zhromaždenia a ich trvalému prínosu pre slovenský národ,“ uzavrel Božik.
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