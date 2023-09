JDS: Agendou seniorov by sa malo zaoberať samostatné ministerstvo

Bratislava 3. septembra (TASR) - Agendu seniorov by malo mať na starosti samostatné ministerstvo, prípadne by sa jej mal špeciálne venovať podpredseda vlády. Ako podnet pre budúcu vládu to navrhuje Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).



"Je legitímne, aby záujmy 1,1 milióna seniorov obhajoval samostatný minister alebo podpredseda vlády s reálnymi právomocami, a to najmä v čase narastajúcej chudoby seniorov a tlakov určitých skupín politikov, ale aj úradníkov na defraudáciu našich sociálnych a ústavných práv," vyhlásil predseda JDS Michal Kotian.



Mieni, že prierezová agenda, ktorá sa týka seniorov, je v súčasnosti na Slovensku, ale i v celej Európskej únii odsúvaná do úzadia. Varoval zároveň, že starnutie slovenskej populácie bude ešte viac zvýrazňovať problémy, ktorým slovenskí seniori čelia v oblasti príjmov, parity kúpnej sily, zdravia aj sociálnych služieb.