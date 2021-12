Je Deň ľudských práv, udeľovali sa prvé Nobelove ceny

Bratislava 10. decembra (TASR) - Dnešný deň, desiaty december sa každý rok pripomína ako Deň ľudských práv. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN v roku 1950 ako pripomienku prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv - stalo sa tak 10. decembra 1948. Všeobecná deklarácia ľudských práv existuje v 360 jazykoch, vrátane slovenčiny, a patrí medzi najprekladanejšie dokumenty na svete.





Do posledných chvíľ sprevádzal veľkého ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého jeho osobný lekár a priateľ DUŠAN MAKOVICKÝ. Známym sa stal avšak nielen ako Tolstého lekár, ale aj ako šíriteľ jeho duchovného odkazu. Narodil sa v Ružomberku pred 155 rokmi, v roku 1866.





V rovnaký deň, ale o tri roky neskôr, sa 10. decembra 1869 narodil bankár MICHAL BOSÁK, ktorý patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského krajanského života v Spojených štátoch amerických na začiatku 20. storočia. Jeho podpis je tak na amerických 5-, 10- a 20-dolárových bankovkách, ako aj na Pittsburskej dohode.





Pred 125 rokmi, v roku 1896, zomrel švédsky chemik, vynálezca dynamitu ALFRED NOBEL, ktorý svojim závetom založil v súčasnosti najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti v oblasti vedy, literatúry a za prínos pre mier. Prvé Nobelove ceny udelili v Štokholme presne pred 120 rokmi – 10. decembra 1901.





Medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie v moderných slovenských dejinách patrí básnik a prekladateľ MILAN RÚFUS. Básnik, po ktorom je pomenovaná aj planétka (33158) Rúfus, sa narodil 10. decembra 1928.





Nadrealistickými, symbolistickými prvkami ústiacimi do reflexívnej lyriky sa vyznačovala tvorba ďalšieho významného slovenského básnika JÚLIUSA LENKA, ktorý sa narodil 10. decembra 1914 v liptovskej obci Hybe.





Mnoho prestížnych ocenení zdobí tvorbu maliara a grafika VINCENTA HLOŽNÍKA, ktorý zomrel pred 24 rokmi, 10. decembra 1997. Rozsiahle dielo umelca, ktoré sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia, je však nesmrteľné.





Prvý raz od roku 1948 mali v československej vláde menšinové zastúpenie komunisti. Stalo sa tak v nedeľu 10. decembra 1989 po vymenovaní federálnej vlády národného porozumenia na čele s Mariánom Čalfom. Československý prezident Gustáv Husák vzápätí odstúpil zo svojej funkcie.





A napokon dve výročia spojené s cestnou premávkou: Dnes uplynulo presne 176 rokov odvtedy, kedy v roku 1845 získal britský priemyselník Robert Thompson patent na vzduchom napustené gumené pneumatiky na vozidlá a pred 153 rokmi, v roku 1868, dali v Londýne do prevádzky prvý dopravný semafor na svete.





Dnes majú meniny nositelia mena Radúz. Má slovanský pôvod a jeho význam je "radujúci sa", "radostný". Takže, nielen Radúzom želáme, aby bol pre nich dnešok radostný.