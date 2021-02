Zástupcovia menšín kritizujú zmeny v dotazníku Sčítania obyvateľov

Bratislava 3. februára (TASR) – Zmena, ktorú navrhol Štatistický úrad SR iba dva týždne pred sčítaním obyvateľstva, je obrovská nezodpovednosť voči menšinám. Uvádzajú to desiatky signatárov stanoviska, ktoré poukazuje na špecifickú situáciu komunít s viacnárodnostným zázemím, ako sú napríklad Rómovia, hovoriaci po maďarsky. Poukazujú zároveň na pomýlenosť politikov, ktorí iniciovali zmenu v dotazníku.



"Ak deklarujú, že potrebujú iba čistých a dobrých Maďarov, mali by si uvedomiť, že na Slovensku nežijú iba Maďari, ale aj ďalšie menšiny,“ pripomenul jeden zo signatárov, bývalý poslanec Národnej rady SR Štefan Vavrek, ktorý patrí práve medzi komunity Rómov, žijúcich v maďarskom jazykovom prostredí. "Snáď teraz už nebudeme pre niektorých ľudí dostatočne dobrí Maďari iba kvôli tomu, že svoju maďarskosť nenosíme ako tetovanie na hrudi alebo ozdobu na rúšku?“ pýta sa.



Zdôraznil, že svoju príslušnosť k maďarskému pôvodu preukazujú pri zachovaní tradícií, kultúrnych a jazykových aktivít, podpory vzdelávacích inštitúcií, ale aj celých komunít v obciach a mestách. "Práve príležitosť vybrať si dve národnosti nám dáva možnosť byť Maďarom aj Rómom,“ uviedol. Iniciatíva, ktorá sa spustila, sa podľa neho môže napokon otočiť proti maďarskej menšine.



ŠÚ navrhol v dotazníku pre sčítanie obyvateľov vypustiť druhú otázku o národnosti, dôvodom má byť odlišný názor k doteraz presadzovanému konceptu zberu dát a snaha dať v pripomienkovom konaní priestor obom stranám názorového spektra. Iniciatíva ŠÚ prišla po tom, čo minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené.



Proti sa postavili poslanci Za ľudí a SaS, pridali sa k nim aj niektorí Gyimesiho kolegovia z OĽANO. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny prijal rezolúciu za zachovanie pôvodnej formy dotazníka.



Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do októbra.