Z. Čaputová: Je najvyšší čas na zmeny v prípade policajnej inšpekcie

Bratislava 19. júna (TASR) – Je najvyšší čas na systémové zmeny v súvislosti s policajnou inšpekciou, na potrebu ktorých poukazuje aj Európsky súd pre ľudské práva a vo svojich správach taktiež obe ombudsmanky. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v súvislosti s piatkovým výročím policajného zákroku v Moldave nad Bodvou.



"Sedem rokov, počas ktorých sa vedú diskusie a prebiehajú viaceré súdne konania o primeranosti a odôvodnenosti zákroku. V situáciách, kde dochádza zo strany polície k použitiu donucovacích prostriedkov a zvlášť, kde vzniká podozrenie na rasový podtext zákroku, je dôležité, aby sme mali k dispozícii nezávislú inštitúciu, ktorá primeranosť použitých prostriedkov dokáže dôveryhodne vyšetriť," uviedla prezidentka. Poukázala na to, že policajná inšpekcia, ktorá nie je nezávislá a na Slovensku zodpovedá tomu istému ministrovi ako polícia samotná, takouto inštitúciou nie je a minulosť nám to už opakovane ukázala.



Po policajnom zásahu 19. júna 2013 na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou obžalovali šiestich Rómov, ktorí uviedli, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.