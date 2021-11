Prezenčné vyučovanie v ZUŠ a jazykových školách je prerušené

Bratislava 29. novembra (TASR) – Od pondelka je prerušené prezenčné vyučovanie v základných umeleckých školách (ZUŠ) a jazykových školách. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS).



Z rozhodnutia vyplýva, že ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl a ZUŠ môžu zabezpečiť dištančné vzdelávanie. Prerušená je rovnako aj prevádzka centier voľného času. "Ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier dištančnou formou," uvádza sa v rozhodnutí šéfa rezortu školstva.



Od pondelka je zároveň vo všetkých školách a školských zariadeniach prerušená krúžková činnosť. Rovnako sa nemôžu uskutočniť školské aktivity, ako sú výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie a dni otvorených dverí.



Otvorené zostali materské, základné i stredné školy, špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia, ako aj poradne pre individuálnu prácu so žiakom. V školách má podľa inštrukcií rezortu školstva platiť prísny zákaz miešania tried – na telocviku, ale aj pri iných hodinách. Rovnako musia školy zabezpečiť v čo najväčšej možnej miere oddelené stravovanie v jedálňach - v oddelených časoch, ideálne tak, aby sa každá trieda stravovala samostatne, prípadne skupiny tých istých tried vždy v tom istom čase. Internáty prešli do režimu OTP.