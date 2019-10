MŽP vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup technického vybavenia

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup technického vybavenia pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 5,7 milióna eur bez DPH. Rezort hovorí, že tento krok vychádza zo zákona o kybernetickej bezpečnosti.



"Na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o kritickej infraštruktúre musí MŽP SR identifikovať prvky kritickej infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu z každého aspektu, a to vrátane kybernetickej bezpečnosti," uviedol pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.



MŽP v oznámení pripomína, že pod jeho pôsobnosť spadajú aj prvky kritickej infraštruktúry, ako napríklad vodné stavby alebo zásobovanie pitnou vodou. "S prihliadnutím na charakter a citlivosť spracovávaných informácií, ako je prevádzka štátnej hydrologickej siete, prevádzka sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry a zdrojom presného času, je nevyhnutné v podmienkach MŽP zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov," vysvetlil rezort. Pod kritickou infraštruktúrou myslí ministerstvo inžiniersku stavbu, službu vo verejnom záujme a informačný systém, ktorých zničenie alebo narušenie by malo nepriaznivý dôsledok na ochranu životného prostredia.



"Predmetom obstarávania je obstaranie potrebnej IT infraštruktúry a systémov pre splnenie technologický podmienok vrátane samotnej inštalácie a parametrizácie a následne zabezpečenie expertných služieb pre podporu prevádzky Computer Security Incident Reponse Team Slovakia (CSIRT)," povedal Ferenčák.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 12. novembra. Ministerstvo zvolilo ako druh postupu užšiu súťaž.