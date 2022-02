Je Svetový deň boja proti rakovine, narodila sa Božena Nemcová

Bratislava 4. februára (TASR) - Medzinárodná únia proti rakovine vyhlásila dnešný deň za Svetový deň boja proti rakovine, ktorý sa pripomína od roku 2002. Každoročne sa spája s osvetovými aktivitami v oblasti prevencie.





Podieľal sa na založení Slovenskej národnej banky a finančnom zabezpečení Slovenského národného povstania. Rovnako sa podieľal aj na presune zásob zlata z Banskej Bystrice, čím zabránil odvlečeniu slovenského zlatého pokladu do nacistického Nemecka. Ekonóm, finančník a bankár KAROL MARKOVIČ sa narodil pred 125 rokmi, 4. februára 1897.





Nestor slovenskej tanečnej hudby JURAJ BERCZELLER bol zakladateľom legendárneho hudobného telesa. Orchester sa pod jeho vedením stal trvalou oporou bratislavskej Tatra revue. Významný slovenský kapelník, ktorý v roku 1968 emigroval do Austrálie, kde sa tiež hudobne presadil pod menom George Best, sa narodil pred 108 rokmi, 4. februára 1914.





S kabaretným divadlom Tatra revue sa spája aj meno speváčky NORY BLÁHOVEJ (vlastným menom Eleonóra Bencúrová). Rodáčka z Topoľčian dnes oslavuje 79 rokov.





Kto by nepoznal šlágre ako Rodný môj kraj, Len bez ženy či Marína. Autorom ich melódií je Gejza Dusík a textárom PAVOL BRAXATORIS. Jeden z najúspešnejších textárov slovenskej populárnej hudby prvých desaťročí jej existencie sa narodil pred 112 rokmi, 4. februára 1909.





Rodáka z Humenného LADISLAVA GROSMANA preslávil film Obchod na korze, ktorý v roku 1966 dostal Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Spisovateľ a scenárista sa narodil 4. februára 1921.





Na medzinárodnom festivale v Monte Carlo zase v roku 1968 exceloval film Krotká. Jeho režisér STANISLAV BARABÁŠ, ktorý sa považuje za jedného z tých, ktorí svojimi filmami naštartovali novú vlnu v slovenskej kinematografii, sa narodil 4. februára 1924.





67-me narodeniny dnes oslavuje politik, bývalý predseda slovenskej vlády (1998-2006) MIKULÁŠ DZURINDA.





V ten istý deň, ale v roku 1946 sa narodil FRANTIŠEK CHMELÁR. Bývalý dlhoročný šéf Slovenského olympijského výboru (1999-2016) bude prijímať gratulácie k 76. narodeninám.





Autorka známeho románu Babička, predstaviteľka českého národného obrodenia, spisovateľka BOŽENA NĚMCOVÁ sa narodila pred 202 rokmi, 4. februára 1820.





Vďaka kultovej básnickej zbierke Slová sa stal nesmierne populárnym. Od narodenia JACQUESA PRÉVERTA, populárneho francúzskeho básnika tak intelektuálov, ako aj "obyčajných ľudí", uplynie dnes 122 rokov.





O dva roky neskôr, 4. februára 1902, sa narodil americký priekopník letectva CHARLES AUGUSTUS LINDBERGH. V dňoch 20. až 21. mája 1927 ako prvý na svete preletel bez medzipristátia vzdialenosť z New Yorku do Paríža, čo bol zároveň prvý sólový prelet cez Atlantický oceán.





Ženské meno Veronika má pôvod v staromacedónskom dialekte gréčtiny, v mene Bereniké, a v preklade znamená "prinášajúca víťazstvo". Nositeľky tohto zaužívaného mena, ktoré oslavujú dnes svoje meniny, oslovujeme aj Verona, Veronka alebo Nika.