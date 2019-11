Je to oficiálne – slovenské víno dobylo ženský svet

Cabernet Sauvignon Rose 2018 a Chardonnay 2018 Foto: Slovenské Vinice

Bratislava 14. novembra (OTS) - Ružové víno Cabernet Sauvignon Rose 2018 získalo zlatú a biele Chardonnay 2018 striebornú medailu na najprestížnejšej svetovej súťaži hodnotenej výhradne ženami Women´s Wine and Spirits Awards v Londýne. Obe vína značky Slovenské Vinice vybrala stočlenná ženská porota ako jediných reprezentantov Slovenska z tisíc vzoriek zo 45 krajín.Hodnotu úspechu Slovenských Viníc znásobuje fakt, že porotu tvorili najznámejšie someliérky a obchodníčky z celého sveta, ktoré nakupujú víno pre najväčšie obchodné siete a špecializované predajne po celej planéte. Líder slovenského liehovarníckeho trhu ST.NICOLAUS, pod ktorého krídla Slovenského Vinice patria, pritom prihlásil do súťaže svoje vína prvý krát a obe si hneď odniesli najprestížnejšie ocenenia.Za zmienku stojí aj fakt, že zlatú medailu získalo práve ružové víno z neskorého ručného zberuz nitrianskeho rajónu. Ružové vína sú totiž všeobecne považované za doménu žien, a preto uspieť a zvíťaziť v čisto ženskom posudzovaní v tejto kategórii je veľmi vzácne. Striebornú medailu expertky pre zmenu udelili slovenskému akostnému odrodovému vínuz Malokarpatskej vinohradníckej oblasti u ktorého je zaujímavé, že dokázalo poraziť aj oveľa drahšiu konkurenciu.,“ hovorí, brand manažérka značky Slovenské Vinice.Mimoriadny úspech zaznamenali vína zo Slovenských Viníc aj v minulom roku, keď sa dostali na menu viacerých michelinských reštaurácií vo Francúzsku. Druhý obrovský úspech preniesol Slovenské Vinice z prémiových reštaurácií do obľúbeného francúzskeho obchodného reťazca. Stali sa exkluzívnou novinkou tradičného jesenného trhu vín "Foire aux Vins" 2018, ktorý každoročne priláka do obchodných reťazcov a predajní s vínom tisícky zákazníkov, v sieti predajní Super U.Koncept Slovenské Vinice prináša vo svojich fľašiach na pulty každý rok to najlepšie, čo sa na Slovensku urodilo. Vína do jednotlivých kolekcií vyberá tím odborníkov na čele s francúzskym enológomO vínach kolekcie Slovenské Vinice sa dozviete viac na www.slovenskevinice.sk