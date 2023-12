Je tu 10. ročník súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA

Bratislava 11. decembra (OTS) - Čoskoro budeme poznať mená najlepšie komunikujúcich značiek na Slovensku.Spoločnosti sa hodnotia tromi spôsobmi. O víťazoch CENY VEREJNOSTI rozhodne verejnosť hlasovaním na webstránke, a to v kategóriách: Bankovníctvo, Telekomunikácie, Automobily, Poisťovníctvo a Obchodné reťazce. Novinkou je šiesta kategória Sýtené nápoje a minerálne vody.Víťazi CENY MEDIAN SK sú určení na základe reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK.O víťazoch CENY HERMES opäť rozhodne odborná porota.V tomto ročníku súťaže, ktorý je mimoriadnym pre svoje 10. výročie, prichádza k zaujímavému posunu v zložení odbornej poroty - bude obohatená o členov z občianskeho združenia Ľudia z marketingu. Tento strategický krok nasleduje po minuloročnom úspechu, kde sa podarilo účinne skombinovať akademickú odbornosť s realitou marketingu v praxi. Očakávame, že tento rok bude podobne inovatívny a že prítomnosť skúsených marketingových profesionálov prinesie nový svieži pohľad na projekty, ktoré spoločnosti do súťaže prihlásia.Svoj komunikačný projekt môže do súťaže prihlásiť akákoľvek spoločnosť do kategórií: Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia & employer branding, Krízová komunikácia, Dizajn, Spoločenská zodpovednosť a Event. Prihlasovanie projektov do CENY HERMES v predtermíne je možné od 11. 12. 2023 do 31. 1. 2024. Riadny termín na prihlásenie projektov a taktiež hlasovanie verejnosti bude možné od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024."S hrdosťou a veľkým očakávaním vstupujeme do 10. ročníka súťaže Hermes Komunikátor roka. Je to míľnik, ktorý oslavuje deväť úspešných rokov excelentnej komunikácie na Slovensku. Verím, že tento rok prinesie ešte väčšie úspechy a nové príležitosti, ktoré ocení každý - od hlasujúcej verejnosti až po prihlásené spoločnosti. Táto súťaž je pre mňa osobne nielen o ocenení najlepších, ale hlavne o spojení ľudí a značiek, ktoré spoločne formujú a obohacujú našu spoločnosť," hovorí Miloš Ronec, autor projektu.Minulý ročník si ceny odniesli napríklad spoločnosti Kaufland Slovenská republika, GoodRequest, Allianz - Slovenská poisťovňa, TESCO STORES SR, COOP Jednota Slovensko, Lidl Slovenská republika, Hyundai Motor Slovakia, HENKEL SLOVENSKO, Slovenská sporiteľňa, KOOPERATIVA poisťovňa a ŠKODA AUTO Slovensko. Komu sa podarí vyhrať tentokrát sa dozvieme počas slávnostného vyhodnotenia v marci 2024.Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na https://www.cenyhermes.sk/