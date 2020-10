Vyhlásili výberové konanie na posty riaditeľov troch detských nemocníc

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konania na obsadenie miest riaditeľov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Košice a riaditeľa Národného ústavu detských chorôb Bratislava. Ide o obsadenie miest na funkčné obdobie päť rokov. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Minister Marek Krajčí (OĽANO) hovorí o transparentných výberových konaniach, z ktorých vzídu odborníci. "Šancu uspieť má každý, preto vyzývam verejnosť, aby sa do výberových konaní prihlásila. Verím, že budeme vyberať z morálne bezúhonných odborníkov, ktorí prispejú k skvalitneniu fungovania zdravotníckych zariadení, nastavia v nich efektívne procesy, vyrovnané hospodárenie a predovšetkým zabezpečia kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti," uviedol.



Záujemcovia o funkciu musia splniť niekoľko požiadaviek, medzi nimi sú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax päť rokov po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ďalej musia byť dôveryhodní a odborne spôsobilí. MZ SR doplnilo, že za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch.



Rovnako musia predložiť projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.



Výberové komisie budú päťčlenné a uchádzačov čaká prezentácia projektu, ako aj osobný pohovor. Po ukončení výberového konania bude hodnotenie zverejnené na webovej stránke rezortu.



MZ SR prízvukovalo, že do výberových komisií budú vyberaní len ľudia, ktorí budú súhlasiť so zverejnením svojho mena. Budú päťčlenné, dvoch členov nominuje ministerstvo zdravotníctva, po jednom mieste dostane ministerstvo financií, protikorupčná organizácia a zástupcovia zamestnancov, respektíve odborov. Verejnosť bude po novom poznať aj ich hodnotenie.



Žiadosti a projekty je potrebné doručiť na MZ SR do 11. novembra.