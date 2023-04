Projekt Jeden svet v komunitách prináša nové filmy o emigrácii Rómov

Bratislava 11. apríla (TASR) – Nové filmy o emigrácii Rómov, sociálnej spravodlivosti a rodovej rovnosti ponúka Jeden svet v komunitách. Ide o projekt Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov (MFDF) Jeden svet, ktorý umožňuje verejnosti organizovať si vlastné bezplatné premietania filmových dokumentov po celý rok.



"Film je skvelý nástroj na ilustráciu a porozumenie reality. Vďaka silným príbehom a osudom, ktoré naše zmysly vnímajú, sa stávame vnímaví a empatickí voči neznámemu. Práve to je pre našu budúcnosť kľúčové," myslí si Vladimír Šucha, šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktoré túto formu otvárania diskusií o citlivých témach v spoločnosti podporuje.



Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Jedným svetom sa po festivale v novembri zhodli na troch filmoch, ktoré by malo vidieť čo najviac ľudí. Film "Odchádzania" režisérky Miry Erdevički natočil prvý rómsky štáb v Spojenom kráľovstve. "Očami protagonistov, emigrovanej a vzdelanej generácie rómskych detí zo Slovenska a Česka, úplne zblízka sledujeme, ako im do života zasiahol brexit a celosvetová pandémia," približuje snímku festival.



Upozorňuje aj na film "Ako to chcem ja", ktorý ukazuje čo znamená byť ženou a matkou na Blízkom východe. "Počas osláv druhého výročia revolúcie sa na káhirskom námestí Tahrír odohrá explózia sexuálnych útokov. V reakcii na tieto udalosti vyjdú do ulíc masy rozhnevaných žien. Režisérka Samaher Alqadi berie do rúk kameru ako formu ochrany a začína dokumentovať rastúcu vzburu žien, netušiac, kam ju príbeh zavedie," predstavuje snímku MFDF Jeden svet.



Treťou snímkou, na ktorú upozorňuje komunity, je film "Sami proti všetkým" zobrazujúci tínedžerov a mladých ľudí bojujúcich za ľudské práva, klímu, slobodu prejavu, sociálnu spravodlivosť, prístup k vzdelaniu či potravinám. Za dôstojnosť.



"Každý film so sebou nesie odborne vytvorené informačné listy. Ich úlohou je pomôcť otvoriť diskusiu po filme alebo ju vecne doplniť. Obsahujú vysvetlenie tém, ktoré sa zobrazujú vo filme, faktické informácie k téme, otázky na zamyslenie sa do diskusie a odporúčania na ďalšie zdroje," poznamenáva festival. Zároveň pozýva na Jeden svet v komunitách, ktorý sa uskutoční v stredu 19. apríla o 19.00 h v jednej z kaviarní v Bratislave, kde komorne premietne film "Sami proti všetkým" s následnou diskusiou. Podrobné informácie o podujatí zverejní na FB stránke.