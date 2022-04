Jediným kandidátom na predsedu Progresívneho Slovenska je M. Šimečka

Bratislava 19. apríla (TASR) - Jediným kandidátom na predsedu mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) je Michal Šimečka. Súčasná predsedníčka Irena Bihariová kandiduje na post podpredsedníčky hnutia. TASR o tom informoval vedúci komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva. Hnutie bude mať snem 7. mája v Bratislave. Šimečka je momentálne podpredseda PS i europarlamentu.



"V Progresívnom Slovensku to nikdy nebolo o jednom človeku a ja tiež nie som prilepená na stoličke predsedníčky. Vojna na Ukrajine spôsobila, že témy zahraničnej politiky sú a v najbližšom čase budú vo verejnom priestore kľúčové, preto považujem Michala Šimečku za najvhodnejšieho predsedu nášho hnutia," uviedla Bihariová s tým, že Šimečku považuje za svojho prirodzeného nástupcu, ktorý povedie hnutie do najbližších volieb. Bihariová sa chce ako podpredsedníčka venovať najmä sociálnym a ľudskoprávnym témam.



Šimečka by chcel ako predseda PS vybudovať hnutie, ktoré háji liberálne hodnoty, prozápadné smerovanie a boj proti klimatickej kríze, ale má aj kvalitný ekonomický, zdravotnícky či vzdelávací program. "Slovensko čaká neskutočne náročné obdobie - pokračujúca vojna na Ukrajine a obrovská geopolitická neistota, skokové zdražovanie potravín, energií a bývania, stúpajúca nevraživosť v spoločnosti," myslí si Šimečka.



Parlamentné voľby v roku 2024 budú podľa neho zápasom o demokraciu a európsku budúcnosť Slovenska. "Ako podpredseda Európskeho parlamentu preto využijem všetky svoje kontakty, skúsenosti a možnosti, aby demokracia a európska budúcnosť Slovenska odolali hrozbám extrémistov a populistov," vyhlásil.



Za podpredsedov hnutia kandidujú okrem Bihariovej aj Zora Jaurová, Lucia Plaváková, Martin Hojsík, Michal Truban a Tomáš Valášek. Na 12 pozícií členov predsedníctva kandiduje spolu 30 kandidátov.