Jednota dôchodcov: Strany by mali vyzvať seniorov, aby prišli voliť

Bratislava 25. augusta (TASR) - Všetky kandidujúce politické strany by mali vyzvať seniorov, aby prišli voliť a spoločne tak rozhodli o ďalšom smerovaní Slovenska. Vyplýva to z deklarácie, ktorú im Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) zaslala. TASR o tom informoval predseda JDS Michal Kotian.



"Chcem vás vyzvať, aby ste spoločne s nami, predstaviteľmi JDS a ďalšími predstaviteľmi seniorov, týmto spoločným vyhlásením a vašim podpisom pod túto deklaráciu vyjadrili postoj, že vaša politická strana a hnutie kladiete nás, starších, na rovnakú úroveň, ako mladých ľudí, či Slovákov zo zahraničia a záleží vám aj na našej účasti vo voľbách, ako vyjadreniu našej občianskej aktivity a zodpovednosti," uviedol Kotian v deklarácii.



Vláda podľa neho opakovane vyzýva iba mladých ľudí a Slovákov zo zahraničia, aby sa zúčastnili na voľbách a išli voliť. "Mám ako predseda seniorskej organizácie, združujúcej viac ako 102.000 členov, pocit, že slovenskí seniori sa pred voľbami ešte viac dostávajú na okraj spoločnosti, pretože zrejme ako voličský elektorát nevyhovujú moderným predstavám, ako by mala naša spoločnosť vyzerať a fungovať po predčasných parlamentných voľbách," skonštatoval.