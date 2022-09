Jednota dôchodcov vyzýva na urýchlené riešenie pomoci seniorom

Bratislava 1. septembra (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva na urýchlené riešenie situácie v rámci pomoci seniorom. Prípadné vyplatenie príspevku vo výške 50 percent z 13. dôchodku na jeseň tohto roku považuje za nedostatočné. TASR o tom informoval predseda JDS Michal Kotian.



Vyplatenie príspevku seniorom je jednou z desiatich požiadaviek OĽANO pre SaS. "Trinásty dôchodok je v súčasnosti iba sociálna dávka, nie skutočný dôchodok. Máme za to, že takýto vážny záväzok má prichádzať po racionálnom a konštruktívnom dialógu. O tento sa naša organizácia snaží už dlhší čas. Návrh podaný v rámci aktuálnych desiatich bodov je iba marketingovým príspevkom na zalepenie očí," zdôraznil.



Ďalej vyhlásil, že domácnosti seniorov v tomto roku prispievajú do štátneho rozpočtu viac ako 400 miliónmi eur z dôvodu zdražovania a vyšších cien. "Návrhom nám z týchto 400 miliónov, ktoré zaplatili a ešte zaplatia seniori zo svojich nízkych starobných dôchodkov, chcú vyplatiť naspäť len 150 miliónov eur," podotkol. Pýta sa, prečo si chce týmto návrhom štát nechať zvyšnú sumu.



"Na začiatku roka 2022 bol každý tretí starobný dôchodok vyplácaný pod hranicou chudoby a v rámci celého roka sa nám ďalšie a ďalšie desaťtisíce seniorov prepadávajú do chudoby. Už niekoľko mesiacov upozorňujeme, že situácia seniorov je neudržateľná," dodal s tým, že pod petíciu s požiadavkami JDS sa podpísalo zatiaľ viac ako 160.000 ľudí. Aj v tejto súvislosti žiada konštruktívny dialóg a adekvátne riešenia.