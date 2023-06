Jednotkou na kandidátke Demokratov bude A. Letanovská

Bratislava 22. júna (TASR) - Stranu Demokrati do volieb povedie Andrea Letanovská. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Eduard Heger.



"Rozmýšľal som, čo je najväčší prejav nesebectva, ktorý môžem ja urobiť. Z nášho pohľadu je to uprednostnenie úspechu nás všetkých pred mojím miestom na kandidátke. Preto som sa rozhodol, že nebudem na prvom mieste na kandidátnej listine do Národnej rady SR, ale prenechám toto mieste Andrei Letanovskej," povedal Heger.



Rozhodnutie dať Letanovskú na prvé miesto prišlo podľa Hegera pred niekoľkými mesiacmi. Priblížil, že rozmýšľanie o lídrovi bolo o tom, čí celoživotný príbeh najlepšie vystihuje ponuku Demokratov. "Všetkým nám bolo jasné, že je to príbeh Andrey Letanovskej," podotkol Heger.