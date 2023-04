Bratislava 18. apríla (TASR) - Jednotkou na kandidátke Smeru-SD bude predseda strany Robert Fico. Nasledovať budú podpredsedovia strany, generálny manažér a významní krajskí predstavitelia, zväčša krajskí predsedovia. Na tlačovej konferencii to uviedol Fico s tým, že do parlamentných volieb ide Smer samostatne.



Fico chce, aby kandidátka strany vznikla kolektívne. "Prvá desiatka je principiálne stavaná z ľudí, ktorí sú najvýznamnejší funkcionári strany Smer-SD," povedal. Strana podľa neho nebude dávať na kandidátku žiadne známe osobnosti, pretože by po pár mesiacoch mohli odísť z klubu.



Ďalší ľudia budú na kandidátnej listine podľa kritérií zamerania klubu. "Všetko sú to naši stopercentní ľudia, ktorí budú garantovať, že klub bude stabilný aj v nasledujúcom období," podotkol. Pokiaľ bývalý policajný prezident Tibor Gašpar prejaví záujem, bude na zvoliteľnom mieste na kandidátke strany, zopakoval Fico.