Jelinková Dudzíková: Nestrannosť sudcu nemôže byť spochybnená

Bratislava 10. augusta (TASR) - Nestrannosť a nezávislosť sudcu nemôže byť spochybnená a kompromitovaná. Ich zdanie je kruciálnym predpokladom pre riadny výkon súdnej moci. Uviedla to členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková. Súdna rada sa podľa nej musí zaoberať otázkami o morálnom štandarde a integrite sudcu.



Tie sú podľa jej slov spochybnené, ak vo verejnosti rezonujú otázky o tom, či pri vypočutí na pôde Súdnej rady a pri výkone povolania uprednostnil sudca súkromný záujem pred verejným. Rovnako v prípadoch, keď je otázne, či bol podmienený viac emočným základom ako racionálnym úsudkom. "Sudca musí budiť zdanie, že nepodlieha tlakom vnútorného aj vonkajšieho charakteru. Musí mať dostatočný odstup od prejednávanej veci," doplnila.



Jelinková Dudzíková podotkla, že je v rozpore s verejným záujmom, ak by sudca konal nečestne a úmyselne zavádzal svojou výpoveďou na pôde Súdnej rady jej členov. "Takým spôsobom by demonštroval nedostatok rešpektu voči ústavnému orgánu sudcovskej legitimity a k dodržiavaniu pravidiel chodu právneho štátu," dodala.



Poukázala na to, že Súdna rada sa musí zaoberať otázkami o morálnom štandarde a integrite sudcu. Pripomína, že medzi jej kompetencie patrí prijímať opatrenia na zvýšenie dôvery verejnosti v súdnu moc a vykonávať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti.