Jenčo: SIŽP bude na základe legislatívy najväčším stavebným úradom

Bratislava 21. decembra (TASR) - Na základe novej stavebnej legislatívy sa najväčším stavebným úradom na Slovensku stane Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Upozornil na to odchádzajúci riaditeľ inšpekcie Ján Jenčo na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že to predpokladá zavedenie nového informačného systému Urbion.



"Chcel by som budúcemu vedeniu odporučiť, aby veľmi dôsledne strážilo ďalší vývin legislatívy v tejto oblasti, aby skutočne boli pokryté všetky požiadavky inšpekcie a mohla ďalej plniť svoju úlohu povoľovacieho, ale aj kontrolného orgánu," povedal Jenčo. Poukázal na to, že ak Urbion nebude dostatočne fungovať, znamenalo by to v ďalších rokoch potrebu zvýšenia rozpočtu SIŽP o 91 miliónov eur. V prípade, že by fungoval, zvýšenie by podľa Jenču predstavovalo 48 miliónov eur. Doplnil, že pripravovaný systém KSET z dielne inšpekcie je oveľa viac popredu a mohol by Urbion nahradiť.



Odchádzajúci riaditeľ zároveň upozornil na novelu Trestného zákona, o ktorej má rokovať parlament. Je pri nej podľa neho potrebné dôsledne zistiť množstvo agendy alebo podnetov, ktoré by presunuli na inšpekciu. Musela by to tak riešiť v konaní o priestupku alebo v konaní o inom správnom delikte.



Novému vedeniu by Jenčo odporučil posilniť aj právnické miesta na jednotlivých pracoviskách a inšpektorátoch. "Myslím si, že skutočne potrebujem mať na inšpekcii viac právnikov," poukázal Jenčo. Aktualizoval by tiež Koncepciu boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti.



SIŽP sa počas pôsobenia Jenču podarilo posilniť o 105 miest. V najbližšom období má tiež prísť k úplnému obnoveniu vozového parku. Zriadil tiež nové oddelenie technologických inovácií, doplnil.



Odchádzajúci riaditeľ verí, že inšpekcia zostane naďalej apolitickou organizáciou. Ako skonštatoval, za svojho pôsobenia dbal na to, aby inšpektori konali vždy podľa toho, čo im dovoľuje zákon a neboli vystavení politickým tlakom.



Jenčo dal začiatkom decembra súhlas so svojím odvolaním z funkcie generálneho riaditeľa SIŽP, a to s účinnosťou od 1. januára 2024. Tvrdí, že doteraz mu vedenie ministerstva odvolanie nedoručilo.