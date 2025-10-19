< sekcia Slovensko
Jesenná turistika či pobyt v prírode môžu priniesť viaceré riziká
Najčastejšími jesennými úrazmi v prírode sú podľa záchranárov vyvrtnutia a zlomeniny kostí dolných končatín, ktoré vznikajú najmä na zablatenom povrchu a mokrých listoch či kameňoch.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Záchranári varujú, že jesenná turistika či pobyt v prírode môžu priniesť viaceré riziká. Apelujú na využívanie pevnej turistickej obuvi a turistických palíc. Dôležitá je aj správne vybavená lekárnička, vhodné oblečenie, dostatok výživy či čelovka. TASR o tom informovala špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Alexandra Gállová.
Najčastejšími jesennými úrazmi v prírode sú podľa záchranárov vyvrtnutia a zlomeniny kostí dolných končatín, ktoré vznikajú najmä na zablatenom povrchu a mokrých listoch či kameňoch. „Časté sú aj odreniny po pádoch, podchladenie, uštipnutie hmyzom a vyčerpanie z náročnej turistiky,“ doplnil hlavný záchranár Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Roland Laca. Riziko pádov a úrazov možno podľa záchranárov znížiť nosením pevných turistických topánok či využitím turistických palíc.
V prípade vyvrtnutia či zlomeniny sa postihnutá končatina nesmie zaťažovať ani ohýbať, zdôraznili. „Ak je bolesť silná alebo končatina deformovaná, čo najskôr vyhľadajte nemocničnú lekársku pomoc. V prípade, že túto možnosť nemáte, zavolajte na linku 155 alebo 112 a zvoľte vhodné miesto, kde vás záchranári môžu rýchlo nájsť,“ doplnil Laca.
Základom jesenných pobytov v prírode či na horách je podľa ZaMED dobre vybavená lekárnička. Mala by obsahovať sterilné a elastické obväzy, náplasti na pľuzgiere či dezinfekciu. Tiež pinzetu, rukavice a lieky, najmä proti alergiám. „V prírode môžete zmoknúť či spadnúť do vody. Preto sa odporúča mať v lekárničke aj izotermickú fóliu, do ktorej sa podchladený človek zabalí a nestráca tak telesné teplo,“ objasnil záchranár. Pre prípad namoknutia tiež odporúča mať vždy v batohu aj náhradné ponožky.
Keďže dni sa na jeseň skracujú a slnko zapadá čoraz skôr, túru je dobré naplánovať s dostatočnou časovou rezervou. „Vezmite si aj čelovku a noste farebné oblečenie, prípadne ho zvýraznite reflexnými prvkami. Vďaka tomu budete viditeľní pre divú zver, ale aj pre poľovníkov, ktorí sa v tomto období pohybujú lesmi vo zvýšenej miere. Oblečených by ste mali mať viacero vrstiev, najmä funkčnú spodnú vrstvu a nepremokavú bundu,“ radia záchranári.
Odporúčajú tiež informovať o ceste do hôr vopred svojich blízkych. „Mali by vedieť, kde sa budete nachádzať, akou trasou pôjdete a kedy sa asi plánujete vrátiť,“ ozrejmil Laca. Odporúčané je tiež stiahnuť si do mobilu offline mapu, ako aj aplikáciu, ktorá zaznamenáva a odosiela aktuálne GPS súradnice. Nutnosťou je dobrá orientácia v teréne a znalosť turistických značiek.
Myslieť treba aj na predpoveď počasia a fakt, že v horách sa podmienky môžu zmeniť veľmi rýchlo. „Mobilný telefón majte nabitý, vhodné je tiež vziať si prenosnú nabíjačku. Pred vyrazením na túru sa informujte o výskyte medveďa hnedého a do výbavy si preventívne pribaľte aj zvonček či sprej na medvede,“ dodali záchranári.
