Jeseterom a veslonosom hrozí vyhynutie, šance na ich prežitie klesajú

Bratislava 21. júla (TASR) - Vyhynutie hrozí všetkým 26 druhom rýb z čeľade jeseterovité a veslonosovité. Šance na ich prežitie sa stále znižujú. Jeseter hladký bol v súčasnosti na Dunaji vyhlásený za vyhynutého. O aktualizácii "červeného zoznamu" Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) informovala Andrea Settey Hajdúchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko).



Aktualizácia červeného zoznamu určila, že osem druhov jeseterov v Európe je teraz buď kriticky ohrozených (sedem), alebo ohrozených (jeden). Jesetery a veslonosy sú podľa IUCN najohrozenejšou skupinou rýb na svete. Nové informácie potvrdzujú správy, že na celom svete pokračuje strata sladkovodnej biodiverzity a degradácia riek, kde jesetery žijú.



Na Slovensku prežíva z pôvodných štyroch jeseterov len jeseter malý. "Aj tento najmenší, výlučne sladkovodný jeseter bol podľa najnovšej aktualizácie červeného zoznamu presunutý do vyššieho stupňa ohrozenia – je oficiálne klasifikovaný ako ohrozený," priblížil expert WWF Slovensko na ochranu vôd Miroslav Očadlík. Dodal, že jesetery na Slovensku čelia hrozbám, ako je prerušenie migračných trás, strata prirodzených neresísk a vhodných útočísk.



Potrebné je podľa Štátnej ochrany prírody SR a expertov na problematiku ochrany a manažment jeseterov zlepšiť monitoring pôvodných jeseterov na Slovensku. Vypracovať tiež národný akčný plán pre jesetery a vybrať optimálny variant na spriechodnenie migračných bariér, a to predovšetkým vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji.



Svetový fond na ochranu prírody v strednej a východnej Európe realizuje projekty na záchranu jeseterov. Sústredí sa na monitoring, vypúšťanie jeseterov do Dunaja a hliadkovanie zamerané na ochranu pred pytliakmi.