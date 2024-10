Jež sa už v októbri ukladá na zimný spánok, ktorý môže byť prerušovaný

Bratislava 13. októbra (TASR) - Jež sa už v októbri ukladá na zimný spánok, ktorý môže byť nakrátko prerušovaný. Ľudia mu môžu pomôcť tým, že mu poskytnú možnosť vybudovania zimného hniezda vo vhodnom úkryte. Pre TASR to uviedla zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.



Jež hibernuje v plytkých, senom a machom vystlaných dierach alebo pod listami. V záhrade to môžu byť napríklad kopy raždia, seno v stodole či kôpka slamy. "V prípade náhodného objavenia takéhoto hniezda so zimujúcim jedincom je najlepšie vrátiť úkryt do pôvodného stavu, aby nedošlo k porušeniu špecifických teplotných podmienok v hniezde," odporučila Lešová.



Ďalej priblížila, že pomôcť sa dá ježkovi najmä udržiavaním rozmanitosti prostredia a ponechávaním, prípadne vytváraním umelých úkrytov pre zimné hniezda. "Jež patrí medzi hmyzožravce a jeho zimný spánok je prispôsobenie sa nedostupnosti potravy v zimnom období. Preto jediná možnosť preňho je prečkať nepriaznivé obdobie hibernáciou," povedala odborníčka.



Jež tmavý/západný a jež bledý/východoeurópsky patria podľa zákona o ochrane prírody a krajiny medzi chránené druhy živočíchov národného významu. "Keďže ide o chránený druh živočícha, je zakázaná akákoľvek manipulácia s chráneným druhom, resp. odchyt, rušenie," tvrdí zoologička. V prípade nálezu zraneného, poškodeného, poraneného chráneného živočícha, ktorý vykazuje atypické správanie, je apatický, malátny, má viditeľné známky poškodenia či poranenia, je potrebné to oznámiť ŠOP. Rovnako aj v prípade nájdenia uhynutého jedinca. Ochranári v prípade nálezu ježov v zime zabezpečia odbornú starostlivosť. Ak to situácia vyžaduje, spolupracujú aj s veterinárnymi lekármi.



Lešová upozornila, že v zime je dôležité nerušiť všetky zimujúce živočíchy. V ľudských obydliach sa môžu vyskytovať napríklad netopiere alebo plchy. "Zimné obdobie je kritické pre všetky voľne žijúce živočíchy, preto by sme pri rôznych aktivitách mali myslieť na to, že ich hlavným ohrozením je strata vzácnej energie, ktorú nevyhnutne potrebujú na prežitie nepriaznivého obdobia, to znamená každé vyrušovanie, respektíve stres môže byť pre nich fatálny," skonštatovala zoologička s tým, že najväčšou pomocou je ich nerušiť.