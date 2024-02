J. Hajko: Je potrebná diskusia o verejnoprávnych fondoch

Bratislava 14. februára (TASR) - Je potrebné vytvoriť spravodlivý mechanizmus prerozdeľovania verejných zdrojov prostredníctvom verejnoprávnych fondov i diskutovať o postavení a zmysle médií verejnej služby v 21. storočí. Vo forme výzvy smerovanej k Ministerstvu kultúry (MK) SR na to upozornil poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá Jozef Hajko (KDH). Reagoval tak na predložené legislatívne návrhy, ktorými chce koalícia presadiť väčšiu kontrolu štátu nad fungovaním verejnoprávnych fondov i zmeny v nastavení manažmentu múzeí a galérií.



Hajko apeluje na rezort kultúry, aby vytvoril priestor na diskusiu o plánovaných zámeroch ešte predtým, ako sa dostanú do roviny vládnych či poslaneckých návrhov zákonov. "Chceme najprv vidieť a vyjadrovať sa k návrhom štrukturálnych a systémových zmien fungovania kultúrnych inštitúcií a poznať spôsoby, akými hodlá rezort kultúry spravovať verejné zdroje a spravodlivo ich prerozdeľovať," zdôraznil Hajko. Skritizoval v tejto súvislosti aj avizovaný zámer zrušiť povinnosť udávať dôvod odvolania šéfov múzeí a galérií. "Nejde o nič iné, ako len o plošnú výmenu manažérov a štatutárov kultúrnych inštitúcií a dosadenie svojich ľudí," mieni Hajko.



Návrhmi noviel chcú koaliční poslanci zvýšiť kontrolnú právomoc štátu nad hospodárením verejnoprávnych umeleckých fondov a prerozdeľovaním dotácií z verejných zdrojov. V prípade zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty navrhujú, aby zriaďovatelia mohli šéfov galérií a múzeí odvolávať bez udania dôvodu. Vysvetľujú to zámerom vytvoriť pružnejší model manažérskych zmien vo vedení uvedených inštitúcií. Rovnako by zo zákona chceli vypustiť päťročnú dĺžku funkčného obdobia štatutárov a vedúcich riadiacich zamestnancov múzeí a galérií bez právnej subjektivity. Dĺžka výkonu funkcie má závisieť od dosahovaných výsledkov múzea alebo galérie a manažérskych kvalít ich vedenia.



Ministerstvo kultúry už skôr deklarovalo, že chce viesť odbornú diskusiu.