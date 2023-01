Jindrák:Nový český prezident by mal navštíviť Slovensko do konca marca

Bratislava 27. januára (TASR) - Bez ohľadu na výsledok českých prezidentských volieb, prvá oficiálna zahraničná cesta novozvolenej hlavy štátu by mala smerovať na Slovensko. Prípravy tejto návštevy s predpokladaným marcovým termínom potvrdil nový veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák.



"Obaja kandidáti avizovali, že na prvú zahraničnú návštevu zamieria na Slovensko, už som o tom hovoril aj s vašou pani prezidentkou (Zuzanou, pozn. TASR) Čaputovou a budem hovoriť aj so zvoleným kandidátom," uviedol Jindrák.



Naznačil, že návšteva by sa mala konať čo najskôr po inaugurácii nového prezidenta, ktorá je naplánovaná na 8. marca. "Verím, že najneskôr do konca marca sa táto návšteva uskutoční," dodal. Avizoval tiež, že začiatkom februára sa na Slovensko, na svoju poslednú zahraničnú návštevu, vydá aj končiaci prezident ČR Miloš Zeman.



Jindrák bol prvým, kto v rámci 2. kola prezidentských volieb odvolil v priestoroch českej ambasády v Bratislave. "Po štvrtkovom odovzdaní poverovacích listín to bola pre mňa druhá veľká udalosť vo funkcii veľvyslanca na Slovensku," priznal. Nepochybuje, že kolegovia z ambasády, ktorí organizáciu druhého kola pripravili ešte pred jeho príchodom, urobili všetko pre bezproblémový priebeh volieb. Jindrák verí, že by mohla byť v druhom kole i vyššia účasť ako v tom predošlom. "Pred dvomi týždňami sme tu mali necelých 600 voličov, verím, že ich bude minimálne toľko, ak nie viac," povedal.



Okrem veľvyslanectva v Bratislave môžu českí občania voliť na Slovensku aj v ďalšom zvláštnom volebnom okrsku. V priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť na to majú možnosť českí vojaci, ktorí sú na Slovensku v rámci kontingentu NATO.



Česi volia hlavu štátu počas dvoch dní. V piatok sú volebné miestnosti otvorené od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (28.1.) od 08.00 do 14.00 h. V priebehu sobotňajšieho popoludnia by už mal byť známy neoficiálny výsledok, kto z dvojice Petr Pavel - Andrej Babiš v hlasovaní uspel.