Jitka Čvančarová vydáva svoj prvý singel Přítelkyně noc
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Česká herečka a speváčka Jitka Čvančarová vydáva vo vydavateľstve Supraphon svoj prvý singel Přítelkyně noc, ktorý pre ňu napísal a s ňou i naspieval Michal Malátný. Novinka na hranici popu, rocku a šansónu otvára novú etapu jej hudobnej tvorby a predznamenáva pripravovaný debutový album. Singel je dostupný od 6. marca na všetkých digitálnych platformách. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Jitka Čvančarová je dlhodobo známa nielen vďaka svojim filmovým a divadelným úlohám, ale tiež ako interpretka, ktorá sa s ľahkosťou pohybuje naprieč hudobnými žánrami. Jej hlas znel v niekoľkých filmoch a seriáloch, okrem iného v Nabarveném ptáčeti, Kouzlu derby či Kukačkách, vystúpila na koncertných poctách Hane Zagorovej, Yvonne Přenosilovej, okúzlila divákov v šou Tvoje tvář má známý hlas, hosťovala so skupinou Chinaski a na albume Andělé strážní naspievala duet so Štefanom Margitom. Už dlhšie pripravuje i vlastný koncertný projekt, ktorý má byť prepojený s jej pripravovaným debutovým albumom.
Vo vydavateľstve Supraphon teraz vychádza jej prvý singel Přítelkyně noc. Pieseň napísal Michal Malátný, ktorý v nej zároveň vystupuje ako spevácky hosť. Novinka sa pohybuje na hranici popu, rocku i šansónu a nesie poetický text. Ide o prvú skladbu, na ktorej tvorbe sa Jitka Čvančarová aktívne podieľa a otvára tak novú etapu svojej hudobnej dráhy. Produkcie sa ujal vyhľadávaný Matěj Belko (Tata Bojs).
„S Jitkou sa pravidelne stretávame v La Fabrike v komédii Kleopatra, ktorú pre nás napísal Petr Kolečko. Mávame tak možnosť hovoriť aj o veciach mimo divadla, a preto ma Jitka požiadala, či by som pre ňu napísal pieseň. Sme obaja tak trochu nočné tvory, čo sa premietlo i do nálady skladby. Mám radosť, ako ju Jitka fantasticky naspievala,“ hovorí o vzniku skladby Michal Malátný.
