J. Kapuš privítal zmenu vo forme spolupráce SR v programe ESA

Bratislava 11. októbra (TASR) – Keby Slovensko pokračovalo v prípravnom programe Európskej vesmírnej agentúry (ESA), veľmi nám to zväzuje ruky. Prichádzame o veľké možnosti, peniaze a investorov. Pre TASR to v reakcii na schválenie návrhu vládou na pokračovanie spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého členstva uviedol predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Juraj Kapuš.



Kapuš pripomenul, že v prípade pridruženého členstva sa členský príspevok síce zvýši, ale podľa neho ide o peniaze, ktoré sa vrátia späť do krajiny vo forme projektov pre firmy a vedcov. "Je to teda podpora domácej vedy a výskumu," povedal Kapuš.



Ako dodal, ostatné krajiny, ktoré vstúpili do ESA, investujú v tomto smere obrovské peniaze. "Napríklad Česko ročne do ESA prispieva takmer 50 miliónov eur. V Českej republike spočítali, že za každú jednu korunu investovanú do kozmických aktivít sa krajine vrátilo osem. Oficiálne čísla českého ministerstva dopravy hovoria o osemnásobnej návratnosti investície," vysvetlil predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity.



Päťročná spolupráca SR a ESA, založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte (ECS Agreement) z roku 2015 a jej finančnom plnení z roku 2016 (Plán pre ECS - PECS), vyprší 3. februára 2021. Podľa materiálu z dielne rezortu školstva sa v rámci PECS na Slovensku financuje 39 projektov vo výške 5.443.802 eur. "V Programe PECS, teda v prípravnej fáze, ESA vyhlasovala špecializované výzvy na predkladanie projektov pre slovenské subjekty. Zmluvu PECS podpísala vláda v roku 2015. Za päť rokov bolo uskutočnených päť výziev. To bola jediná možnosť, ako mohla slovenská firma či vedecká inštitúcia získať prvé skúsenosti so spoluprácou s ESA," povedal Kapuš.



Predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity uviedol, že v prípravnom programe slovenské subjekty nemohli reagovať na reálne výzvy ESA. "Toto platí aj v prípade, keby sme pokračovali v prípravnom programe. Veľmi nám to zväzuje ruky, prichádzame o veľké možnosti, veľké peniaze a o investorov. Z osobnej skúsenosti viem, že sa zahraniční investori vyhýbajú Slovensku preto, že nie sme členom ESA, a teda naše firmy nemôžu byť súčasťou zahraničných konzorcií," vysvetlil Kapuš. V rámci prípravného programu podľa neho nemáme dosah na ďalšie programy ESA, ako je napríklad ESA Education, z ktorého by mohli ťažiť univerzity, ale aj stredné školy. "Nemôžeme na Slovensku budovať ESA BIC, teda inkubátory Európskej vesmírnej agentúry. Veľa firiem a startupov z tohto dôvodu odchádza do zahraničia," podotkol Kapuš. V prípade pridruženého členstva by sa slovenské firmy podľa neho mohli zúčastňovať výziev ESA a takisto by mali dosah na viaceré programy.