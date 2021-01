Krúpa: Výzvou v oblasti obrany ostávajú podmienky pre vojakov

Bratislava 8. januára (TASR) – Výzvou pre Slovensko v oblasti obrany zostáva zlepšovanie podmienok pre vojakov. Pokračovať treba aj v zatraktívňovaní aktívnych záloh. Zároveň je dôležité naďalej smerovať k naplňovaniu záväzkov voči spojencom. V koncoročnom hodnotení rezortu obrany pre TASR to uviedol predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO). Pôsobenie svojho straníckeho kolegu Jaroslava Naďa vo funkcii ministra obrany hodnotí pozitívne.



Rezort obrany sa podľa Krúpu po rokoch dočkal kvalifikovaného vedenia. Ocenil otvorenú komunikáciu a približovanie práce nielen ozbrojených síl širokej verejnosti. Zvyšuje sa podľa neho aj povedomie o bezpečnostných prioritách či zahraničných misiách a operáciách. Dokazuje to podľa neho vysoká miera podpory v parlamente pri vyslovovaní súhlasov s účasťou našich vojakov v rámci zahraničných operácií. Krúpa vyzdvihol tiež vypracovanie kvalitných a realite zodpovedajúcich strategických dokumentov.



Poslanec Národnej rady SR pozitívne vníma aj stransparentňovanie nákupov techniky a rozhodnutie ministra zrušiť či pozastaviť a prehodnotiť sporné tendre.



„Transparentnosť pri nákupoch, ale aj zlepšovanie podmienok pre náš domáci obranný priemysel sa ukázali aj pri obstarávaní 3D radarov, ktoré boli na Slovensku zväčša po technickej životnosti. Taktiež sa finalizujú rokovania so spoločnosťou Patria na nákup vozidiel 8 x 8, budú výraznejšie lacnejšie za kus oproti pokusom tohto nákupu predošlým vedením," načrtol. Vo finálnej fáze sú podľa neho pripravené aj modernizačné projekty na dobudovanie ozbrojených síl.



„Kompetentné riadenie a schopnosť zvládnuť aj logisticky náročné operácie pod vedením rezortu obrany sme mali možnosť sledovať aj počas úspešnej operácie Spoločná zodpovednosť," komentoval Krúpa. Dodal, že angažovanosť profesionálnych vojakov v boji proti pandémii oceňujú aj občania. Ozbrojené sily SR patria medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku.