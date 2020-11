J. Majský zostáva naďalej vo väzbe, na Slovensko ho zatiaľ nevydajú

Bratislava/Praha 13. novembra (TASR) - Právoplatne odsúdený podnikateľ Jozef Majský zostáva vo väzbe. Rozhodol tak Vrchný súd v Prahe, ktorý zamietol sťažnosť obhajoby voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho nechal vo väzbe. O tom, že Majský, ktorý zatiaľ nebol vydaný na Slovensko, ostáva vo väzbe, v piatok TASR informovala hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.



Vrchný súd v Prahe rozhodol o sťažnosti na neverejnom zasadnutí už 27. októbra. Rozhodnutie nebolo do piatka známe, keďže sa doručovalo účastníkom. "Dbáme na to, aby sa o výsledku dozvedeli účastníci od súdu a nie z médií," zdôraznila TASR hovorkyňa Vrchného súdu v Prahe Kateřina Kolářová.



Mestský súd v Prahe 30. septembra rozhodol, že Majský sa nevydáva k výkonu trestu odňatia slobody na Slovensko z toho dôvodu, že je zároveň občanom ČR a musel by s vydaním súhlasiť. Zároveň súd rozhodol, že zostáva naďalej v predbežnej väzbe. Toto rozhodnutie nebolo právoplatné. Sťažnosť podala obhajkyňa podnikateľa.



"Štátna zástupkyňa sa práva opravného prostriedku vzdala, keďže jej návrhu súd vyhovel. Teraz bude vo veci predovšetkým aktívny súd, ktorý vyzve príslušný slovenský orgán na predloženie overenej kópie vykonateľného rozhodnutia a návrhu, aby bol trest vykonaný na území ČR. Ďalší postup vyplýva zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach," povedal hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.



Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.



Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici.