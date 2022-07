J.Marušiak: Premiér nechce riešenie, ktoré by pochovalo koalíciu

Bratislava 16. júla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) má právo požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o odvolanie ministrov strany, ktorá hovorí, že už nie je súčasťou koalície. Z jeho konania je zrejmé, že predseda vlády ani OĽANO ešte nechcú siahnuť po riešení, smerujúcom k pochovaniu koalície. Vyplýva to z vyjadrenia politológa Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).



"Evidentne ani OĽANO, osobne Eduard Heger, k takémuto kroku nesiahli. Ani oni ešte nemajú záujem o úplné ukončenie činnosti koalície," skonštatoval Marušiak pre TASR. Nie je si istý, či líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík použil správnu formuláciu pri svojich výrokoch o tom, že jeho strana už nie je súčasťou koalície. "Jedna vec je vypovedanie koaličnej dohody, druhá vec je odchod z koalície. V tomto smere si zrejme pomýlil tieto dve formulácie. Ak nie je súčasťou koalície, tak samozrejme ministri za takúto stranu by vo vláde za uvedených okolností sedieť nemali," podotkol. Pripomenul však, že Sulík nehovoril o tom, že by prestali podporovať vládu. Nepovažuje však za štandardné zvoliť takéto silné slová a pritom sa tváriť, že pokračujú v činnosti vlády.



Situácia je aktuálne podľa Marušiaka pre lídrov OĽANO i SaS už vecou prestíže, keďže aj požiadavka liberálov na odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) bola medializovaná a nastolená ultimátnym spôsobom. Politológ pripomenul, že aj v minulom roku sa pri riešení vládnej krízy napokon našla dohoda. "Aj keď bolo jasné, že je skôr odložením problému," podotkol. Riešenie situácie odchodom Matoviča i Sulíka z vlády považuje za možné, pričom by následne musela vzniknúť vláda bez politických straníckych špičiek. Marušiak si však nevie predstaviť, či by takýto kabinet mohol fungovať, najmä s ohľadom na politické metódy Matoviča.



Čo sa týka možnosti posilnenia SaS vo vláde, možno práve dlhý čas na splnenie požiadaviek strany to podľa Marušiaka umožňuje. Hovorí o paralele so situáciou v minulom volebnom období, keď líder SNS Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu bez opustenia vlády a následne vyrokoval posilnenie váhy SNS pri rozhodovaniach v rámci koalície.