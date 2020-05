J.Mikas: Viem si predstaviť, že sa otvoria škôlky a školy ešte do leta

Bratislava 11. mája (TASR) – Hlavný hygienik SR Ján Mikas vidí možnosť, aby sa za dodržania stanovených hygienických a bezpečnostných predpisov otvorili materské školy i niektoré ročníky základných škôl ešte v tomto školskom roku. Mikas to uviedol pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu.



"Okrem ústredného krízového štábu o tom bude v utorok rokovať aj konzílium odborníkov – epidemiológov,“ upozornil Mikas, ktorý od stretnutia ústredného krízového štábu očakáva "zaujímavú diskusiu a dlhé rokovanie". Hovoriť sa na ňom má aj o režime na hraničných priechodoch.



Podobne ako možné otvorenie škôlok a škôl vníma Mikas reálne i perspektívu zrušenia povinnosti nosiť rúška v exteriéri. "Mali by sme byť pripravení, že v uzavretých priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí budú povinné, no za dodržania istých podmienok si viem predstaviť, že povinnosť ich nosiť vo vonkajšom prostredí sa zruší," naznačil. I v tomto prípade však pripomenul rozhodujúce slovo konzília odborníkov.