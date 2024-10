J.Mikloško:Pri integrácii ukrajinských detí do škôl sú pozitívne zmeny

Bratislava 26. októbra (TASR) - V procese integrácie ukrajinských detí do slovenských škôl sa podarilo dosiahnuť pozitívne zmeny. Pre TASR to konštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško. Za zásadný krok v ich inklúzii považuje to, že od budúceho školského roka sa povinná školská dochádzka bude vzťahovať aj na ukrajinské deti žijúce na Slovensku.



Mikloško podotkol, že proces integrácie vníma nie ako zlepšovanie existujúceho systému, ale ako vytváranie celkom nových prístupov a podpornej infraštruktúry.



Kľúčovým cieľom podľa neho je, aby tieto deti nielen vedeli slovenský jazyk a vzdelávali sa, ale aj aby sa mohli cítiť plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti s rovnakými šancami do budúcnosti. "Ak by sme zanedbali túto oblasť, riskovali by sme v budúcnosti vznik hlbokých sociálnych problémov," predpovedal Mikloško.



Ozrejmil aj to, že integráciou ukrajinských detí do slovenských škôl sa Úrad komisára pre deti intenzívne zaoberá od začiatku vojny na Ukrajine. Na Slovensku sa podľa Mikloška integrácia týkala okolo 30.000 ukrajinských detí, z ktorých približne tretina už navštevovala slovenské školy, zatiaľ čo mnohé sa vzdelávali formou online výučby.



Špecifickým výzvam podľa Mikloška čelia, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí starších ako 16 rokov. "Na Ukrajine sú v tomto veku už považovaní za dospelých, no u nás ešte nedosiahli plnoletosť, čo vytvára špecifické požiadavky na ich integráciu," zhodnotil.