J. Mikloško žiada upustiť od zámeru rušenia detských pohotovostí

Bratislava 19. júna (TASR) - Rušenie detských ambulantných pohotovostí by mohlo sťažiť deťom prístup k zdravotnej starostlivosti. Myslí si to komisár pre deti Jozef Mikloško. Žiada preto Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby od zámeru ustúpilo a namiesto toho posilnilo počty pediatrov vzdelávaním mladých lekárov.



"Presunutie detských pohotovostí do vzdialených miest bude v mnohých prípadoch znamenať značné ťažkosti s dostupnosťou, najmä rodičom s maloletými deťmi, ktorí sú odkázaní na cestovanie verejnou dopravou, zväčša s prestupovaním, ak spoje z časového hľadiska nenadväzujú bezprostredne na seba," skonštatoval.



Mikloško tiež upozornil, že v Dohovore o právach dieťaťa je zakotvené, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti, týkajúcej sa detí. "Nemôžem sa preto stotožniť s takýmto obmedzením jedného zo základných práv detí a ani prijať argumentáciu dôvodov zrušenia detských pohotovostných služieb, ktoré ministerstvo uvádza," dodal.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach do 20.00 h. Chce tiež zredukovať sieť detských ambulantných pohotovostí. Odôvodňuje to okrem iného nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.



Avizované zmeny sú potrebné na zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre deti, upozornila na to Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Deklarovala, že neohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani zdravie detí. "Ak nič neurobíme, skončia ďalšie ambulancie primárnych pediatrov a vtedy nastane reálne ohrozenie zdravia vašich detí," podotkla.