Minister obrany J. Naď zhodnotil svojich prvých 100 dní vo funkcii

Bratislava 25. júna (TASR) - Po nástupe do funkcie bolo prvoradou úlohou urobiť maximum v boji s ochorením COVID-19, ale aj zastaviť netransparentné procesy. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) to uviedol pre TASR v hodnotení svojich prvých 100 dní vo funkcii. V ďalšom pôsobení deklaruje dodržiavanie princípu zodpovednosti a transparentnosti pri každom rozhodovacom procese v rezorte.



Pandémia nového koronavírusu podľa Naďa dočasne ovplyvnila aktuálne ciele a priority rezortu. Okrem boja s vírusom označil za dôležitú úlohu zastavenie netransparentných procesov v rezorte. "Preto som už od môjho nástupu pracoval na tom, aby všetko, čo môže byť zverejnené, aj zverejnené bolo," vyhlásil. Sprístupnil preto zmluvy na vrtuľníky UH-60M Black Hawk a stíhacie lietadlá F-16. Avizuje tiež zverejnenie ďalších uzavretých kontraktov na vojenskú techniku.



Minister pripomenul, že počas prvých sto dní upravil tiež postup pri obstarávaní 3D rádiolokátorov, zastavil netransparentné projekty na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 a bojové obrnené vozidlá 8x8 a zrušil mimoriadne povýšenie a vymenovanie vojakov v zálohe Andreja Danka do hodnosti kapitána a Tomáša Boreca do hodnosti plukovníka.



"Taktiež sme zastavili neprimerané príjmy v rezorte obrany, napríklad v prípade vodiča bývalého generálneho tajomníka Služobného úradu Ministerstva obrany SR, ktorého príjem bol vo výške 4498 eur alebo bývalého riaditeľa Vojenského spravodajstva, ktorého februárová výplata v čistom predstavovala 12.000 eur," priblížil.



Za jednu z výziev označil Naď stav vojenských útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR. "Čaká nás veľa práce, pretože stav, v ktorom sa nachádzajú, vrátane infraštruktúry, je v niektorých prípadoch havarijný," skonštatoval s tým, že príslušníčky a príslušníci Ozbrojených síl SR si zaslúžia dôstojné a bezpečné podmienky pri výkone povolania.



Prioritami a cieľmi zostávajú pre ministra euroatlantická, otvorená komunikácia, plnenie záväzkov, ktoré nám vyplývajú ako členovi Európskej únie a NATO, zodpovedné a plnohodnotné partnerstvo, schopnosť zvládať nové bezpečnostné výzvy, systémová a transparentná modernizácia ozbrojených síl a skvalitnenie podmienok pre našich vojakov. "Verím, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, že rezort obrany bude hodnotený ako jedna z najdôveryhodnejších inštitúcií," dodal.