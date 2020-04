J.Naď: Programové vyhlásenie vlády bude najlepšie v histórii Slovenska

Bratislava 19. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO) bude najlepším dokumentom, aký kedy exekutíva SR pripravila. Pred nedeľňajším rokovaním vlády, ktorá má schvaľovať strategický dokument, to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).



Zopakoval, že z hľadiska ministerstva obrany bude PVV jasným odrazom proeurópskeho, proatlantického smerovania a zároveň transparentnosti a zodpovednosti v rezorte. Vyhlásenie ohľadom obrany konzultoval s koaličnými partnermi, odborníkmi na obranu, zástupcami ministerstva zahraničných vecí i mimovládnym sektorom.



Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) uviedol, že PVV z hľadiska jeho rezortu kladie dôležitosť na otázku potravinovej sebestačnosti, v tejto súvislosti i na pomoc začínajúcim, malým i stredným poľnohospodárom. "Chceme jednoducho viac potravín, ktoré sa na Slovensku vyprodukujú. Napokon, na nevyhnutnosť tohto kroku poukazuje aj súčasná doba," upozornil šéf agrorezortu. Na poliach podľa jeho slov nemôžu byť len plodiny, ktoré majú ekonomický benefit, "ale sa z nich nenajeme".



V prípade školstva kladie PVV dôraz na zefektívnenie rezortu, siete škôl, zjednotenie financovania a kompetencií. "PVV by malo nastaviť smer, kadiaľ ísť, reálne veci sa budú následne rozpracovávať," povedal pred rokovaním vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



PVV by sa malo podľa premiéra Igora Matoviča opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem vedúcich predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci.



Kabinet musí predstúpiť so schváleným PVV pred poslancov Národnej rady SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.